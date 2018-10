Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat un plan de masuri pentru combaterea pestei porcine, dupa ce Comisia Europeana a aprobat acordarea pentru Romania a 43 milioane de euro, informeaza news.ro. ”S-a stabilit un plan de actiuni pentru a putea face fata…

- Peste 3 milioane de produse suspecte a fi contrafacute au fost confiscate in Romania, la frontiera, in anul 2017, de catre autoritațile naționale, țara noastra fiind pe locul al treilea in Uniunea Europeana din acest punct de vedere, releva un raport emis joi de Comisia Europeana.

- Comisarul Corina Cretu a subliniat ca, din 2014 de când ocupa aceasta functie la Comisia Europeana, România a depus numai patru proiecte importante cu fonduri UE destinate infrastructurii în transporturi. „În ceea ce priveste transportul, de când sunt comisar…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, se arata nemultumita de modul in care Romania atrage fonduri europene, in special pentru transporturi, si crede ca e necesara urgentarea demersurilor pentru finantarea a doua autostrazi care sa traverseze Carpatii, respectiv Montana (Iasi-Targu…

- Consiliul Judetean Brasov anunța ca va investi 22 milioane euro în realizarea terminalului de pasageri al viitorului aeroport international Brasov-Ghimbav, care va avea o suprafata totala de 11.000 mp si va fi construit pe trei niveluri.Scheletul va fi din beton armat, iar peretii…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect care prevede achizitia a peste 1.200 de ambulante noi, in valoare de peste 470 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Avem astazi pe...

- Guvernul a aprobat, miercuri, memorandumul referitor la contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI) in valoare de pana la 450 de milioane de euro pentru cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala, a anuntat…

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unei finantari de 200 de milioane de euro pentru o autostrada in estul Ungariei, intre Berettyoujfalu si Debrecen. Noua autostrada va permite conectarea orasului Debrecen cu autostrada M4, care leaga Budapesta de Romania.