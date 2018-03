Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, preconizata sa aiba loc la sfarsitul…

- Comisia Europeana (CE) a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritatile romane producatorului de energie ''Complexul Energetic Hunedoara'' sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in…

- Apel Matinal - Invitat: vicepremierul si ministru al mediului Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu Foto: Arhiva România este avertizata de Comisia Europeana ca are doar doua luni la dispozitie pentru a rezolva problema poluarii. Oficialii de la Bruxelles au dat practic un ultimatum tarii…

- Complexul Energetic Hunedoara va beneficia de mai mulți bani pentru inchiderea minelor necompetitive. Comisia Europeana a decis majorarea, substanțiala, a sumelor alocate pentru lucrarile de inchidere, pentru acoperirea costurilor de producție și a costurilor excepționale. Varianta in limba engleza…

- Comisia Europeana transmite un avertisment dur Romaniei. Din cauza haosului fiscal, creșterea economica risca sa aiba de suferit si sa fie urmata de o aterizare violenta, spun oficialii...

- Procurorii DNA dau o noua lovitura! Vasile Dima, fost primar al comunei vrancene Rastoaca, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al DNA intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, in care prejudiciul depaseste 600.000 de lei. Citeste si: Romania primeste…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Stadiul de finalizare a lucrarilor depașește 90% pe doua din cele patru loturi ale autostrazii (3 și 4), in timp ce pe celelalte doua loturi acesta este cuprins intre 39% și 44%.…

- Faza a doua a constructiei autostrazii Sebes-Turda a fost aprobata de Comisia Europeana, iar proiectul are o valoare de peste 272 milioane euro asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), se...

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor fi reduse de la 1 mai cu 12,5%, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, masura aprobata de ANCOM fiind tranzitorie, pana la finalizarea unui nou model de cost. ”Odata cu aceasta reducere a tarifelor intre operatori, companiile…

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- Proiectul Spitalului Regional din Cluj, pe masa Comisiei Europene Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat vineri, dupa intalnirile de la Bruxelles cu comisarii europeni Corina Cretu si Gunther Oettinger, ca a pledat pentru o Politica de Coeziune care sa sprijine toate zonele Romaniei,…

- Dupa intrevederile avute, pana in cursul dupa-amiezii, cu primii patru oameni in statul roman – liderul de la Cotroceni, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul si cu ministrul Justitiei, prim-vicepresedintele Comisiei Europene a iesit in fata presei cu detalii despre…

- Comisia Europeana a lansat miercuri un apel in vederea exprimarii interesului pentru participarea intr-o actiune-pilot avand ca obiectiv furnizarea de asistenta autoritatilor de management din...

- Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles…

- Comisia Europeana va transfera Republicii Moldova, in luna aprilie, o serie de fonduri pentru a asigura macrostabilitatea economica a țarii, a anunțat ministrul roman de Externe, Teodor Meleșcanu, dupa Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles.

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- “Am participat joi, la Bruxelles, la Convenția Primarilor. Inca din 2008, peste 9.200 de autoritați locale au inceput sa ia masuri pentru a contribui la obiectivele Uniunii Europene in materie de clima și energie. In intreaga Europa, primarii cauta masuri pentru a le oferi cetațenilor un mediu mai sanatos,…

- Primul ministru a facut un apel catre reprezentantii autoritatilor locale si centrale sa comunice problemele pe care le intampina in acest sens, pentru a fi solutionate de urgenta. Premierul a declarat ca infrastructura, respectiv corelarea surselor de finantare pentru realizarea investitiilor…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit. Comisia Europeana afirma ca tranzitia, in timpul careia Marea Britanie va trebui sa respecte regulile UE,…

- Partidul islamist AK a propus ideea prima data in 2004, la doi ani dupa ce a preluat puterea, ca parte a unor modificari mai ample ale codului penal. Dar propunerea nu a fost primita bine de opozitia secularista, iar oficialii UE au spus ca ar putea pune in pericol eforturile Turciei de a adera la blocul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…

- Printre subiectele ce vor fi abordate de ministri se numara teme de actualitate, precum: Siria, Balcanii de Vest si Coreea de Nord, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres. Cu aceeasi ocazie, ministrii de Externe europeni vor avea o sesiune comuna de lucru…

- 'Drepturile noastre in Marea Egee si in Cipru sunt pentru noi la fel ca cele din Afrin (Siria). Navele noastre de razboi si fortele noastre aeriene urmaresc situatia indeaproape pentru a efectua orice tip de interventie', a avertizat Erdogan in timpul unui discurs la Ankara. Afrin este o enclava in…

- Comisia Europeana i-a cerut luni Turciei sa se 'abtina de la orice actiuni care ar putea afecta relatiile de buna vecinatate' dupa ce Ciprul, membra a Uniunii Europene, a acuzat armata turca de obstructionarea unei nave italiene care intentiona sa faca prospectiuni legate de rezervele de gaze naturale…

- PSD ne livreaza sistematic o lume paralela: pretul la benzina nu a crescut, desi orice om care se duce sa alimenteze la pompa a constatat contrariul, salariile au crescut, desi "fluturasii" arata in cel mai bun caz conservarea valorilor anterioare, "am anuntat de la inceput ca vor scadea 3% dintre salarii",…

- "Ce putem discuta cu un criminal care a ucis 1 milion de cetateni ai sai?", a afirmat Erdogan in fata unor politicieni locali la o adunare la Ankara. "Oamenii din Siria sunt importanti pentru noi si nu Al-Assad. Pentru ca Al-Assad a pus in scena teroarea acolo, teroarea de stat si a provocat…

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- La 3 februarie, in Siria, rebelii au doborat un avion rusesc Su-25. Pilotul a reușit sa se catapulteze, dar a murit la scurt timp dupa aterizare. Unii experți, inclusiv ruși, vad o legatura intre pierderea de vineri a avionului in Siria și acțiunile militare ale Turciei in regiune, suspectand o noua…

- Erdogan, asteptat luni intr-o vizita in Italia, a subliniat in interviu ca UE trebuie "sa-si tina promisiunile facute" Turciei, reprosandu-i ca "blocheaza accesul la negocieri si lasa sa se inteleaga ca lipsa progresului din negocieri tine de Turcia". "Nu este corect, la fel ca faptul ca unele tari…

- Cei doi lideri, care au discutat telefonic, 'si-au exprimat multumirea fata de rezultatele Congresului dialogului national sirian', ce a avut loc marti la Soci, la initiativa Moscovei, Ankarei si Teheranului, conform unui comunicat. Ambii lideri au 'subliniat importanta punerii in aplicare…

- “USR va vota impotriva Guvernului Dancila. Este singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola. Ma intreb cate Guverne trebuie sa mai cada pana vom putea opri acest circ in reluare, si pana cand loialitatea fata de un sef de partid va mai incalca responsabilitatea pe care…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, in discursul tinut in plenul Parlamentului in sedinta comuna pentru votul de investitura a noului guvern, ca partidul sau va vota impotriva cabinetului Dancila, acesta fiind "singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola". Dan Barna…

- A lovit 7 masini parcate. Soferul nu avea permis A reusit sa loveasca 7 masini parcate. S-a speriat si a fugit de la locul faptei. Pentru ca nu avea permis de sofer. La data de 23 ianuarie 2018, în jurul orei 00:08, politisti clujeni au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Gheorghe…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar, in replica la anuntul coalitiei conduse de Statele Unite in Siria privind intentia de a infiinta o armata cu un efectiv de 30.000 de combatanti, in colaborare cu Fortele Democratice Siriene (SDF). Liderul…

- Asociatiile de producatori din Uniunea Europeana, inclusiv din Rominia, pot accesa si in anul 2018 fonduri europene pentru promovarea produselor agroalimentare pe pietele internationale, Comisia Europeana anuntand, vineri, ca va acorda anul acesta o finantare de 169 de milioane de euro pentru aceste…

- "Eu in afara Turciei nu am vazut o alta tara in care statul sa construiasca pentru cluburi stadioane atat de frumoase. Este ceva extraordinar. Probabil conteaza foarte mult faptul ca presedintele Erdogan a jucat fotbal si iubeste fotbalul. Cluburile din Turcia si iubitorii fotbalului au foarte mult…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- "Statele Unite urzesc in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar comploturi judiciare, ci si economice", a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul. El urmeaza sa efectueze vineri o vizita in Franta, unde se intalneste, la Paris, cu omologul sau francez Emmanuel Macron.

- Aceasta vizita, cea mai importanta a sefului statului turc intr-o tara a UE dupa puciul esuat din iulie 2016, va avea avea in centru dosarele regionale, precum conflictul sirian si statutul Ierusalimului, dar Parisul da asigurari ca problema drepturilor omului va fi de asemenea abordata. De…

- Administrațiile de la Ankara și Kremlin au semnat un contract în valoare de 2,5 miliarde de dolari în urma caruia Federația Rusa va furniza Turciei sistemele de racheta sol-aer S-400.

- In ajunul Craciunului, președintele Turciei a emis un decret prin care milițiile populare devin organ de represiune al statului, avand asigurata deplina imunitate pentru ORICE acțiune care apara regimul de la Ankara. Prin acest act normativ, Erdogan incalca flagrant textul Tratatului Atlanticului de…

- Turcia a cerut joi comunitatii internationale sa 'nu se vanda pentru un pumn de dolari', dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat cu taierea ajutorului financiar pentru tarile ce vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a ONU care solicita SUA sa renunte la decizia de a…

- "Israelul este un stat de ocupație. Mai mult, acesta este un stat terorist", a declarat liderul Turciei in deschiderea summitului extraordinar al Organizației Cooperarii Islamice (OCI). De asemenea, președintele turc a indemnat la recunoașterea Ierusalimului de Est drept "capitala a Palestinei",…