- ​Și în anul 2019, patronii cu firme mici și mijlocii românești vor putea obține fonduri nerambursabile de la statul român, prin mai multe programe naționale de ajutoare pentru IMM, însa bugetul alocat este mult mai mic decât anul trecut, conform propunerii de buget de stat…

- "Prima masura este infiintarea unui Fond pentru dezvoltarea a 31 de statiuni balneare de interes national pentru care in bugetul pe anul viitor vom prevedea o suma de 310 milioane de lei. Scopul este de a reabilita, a moderniza tot ceea ce tine de infrastructura, de acces la aceste puncte de interes…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca la finalul acestei saptamani vor fi anuntati firmele carora le va fi atribuit contractul pentru realizarea autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov, construita in parteneriat public-privat.

- La nivelul Primariei Brașov s-a obținut autorizația de construire nr. 1099/21.11.2008 in baza carora au inceput lucrarile de execuție la obiectivul Campus Școlar de la Metrom. Execuția nu a fost finalizata, la acesta data, lucrarile fiind abandonate, nemafiind alocate fonduri de la Guvern, iar pe teren…

- Iarna a pus stapanire pe Valcea si implicit pe drumurile nationale care tranziteaza acest judet. Azi - noapte, pompierii au fost nevoiti sa intervina pe DN 7 A Brezoi - Voineasa si la Voineasa, iar in aceasta dimineata pe DN 64 Ramnicu Valcea - Baile Olanesti, pentru inlaturarea copacilor si stalpilor…

- Senatul a adoptat, la sfarșitul saptamanii trecute, proiectul Legii tineretului, prin care autoritațile vor putea acorda facilitați materiale și financiare tinerilor. Proiectul de lege, inițiat de Guvern, este acum in dezbatere la Camera Deputaților, pentru votul final. Proiectul de lege are ca obiect…

- Firmele din Timiș care vor sa-și caute caute parteneri in indepartata Țara a Soarelui Rasare pot face acest lucru mai ușor. Le vine in sprijin CCIAT, care organizeaza o misiune economica in Japonia, in primavara anului 2019. The post In Japonia, in cautare de parteneri de afaceri appeared first on deBanat.ro…

- Antreprenorii romani mai au la dispoziție fonduri europene importante pentru investiții eligibile la decontare de pana la 2,5 milioane de euro fiecare pentru afaceri in procesarea produselor agricole, cum ar fi cele de morarit sau lactatele, au anunțat, vineri, autoritațile.