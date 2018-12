Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de proiecte au fost depuse la ADR Sud Muntenia in acest an, in judetul Calarasi, valorea neramburabila solicitata fiind de 826,76 milioane lei. Dintre acestea, in 31 de cazuri au fost semnate contracte, cu o valoare de 187,27 milioane lei.

- Alba Iulia sau capitala de suflet a neamului romanesc, dupa cum spun locuitorii zonei, a atras, din 2003 si pana in prezent, fonduri nerambursabile de aproape 300 de milioane de euro, cea mai mare parte de la Uniunea Europeana. Dupa 15 ani de proiecte...

- Companii Proiect de lege pentru acceleratoarele de afaceri: Perioada de valabilitate a titlului de incubator extinsa pe termen nelimitat si cresterea surselor de finantare Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 11:09 5 Antreprenorii debutanti ar putea beneficia…

- Peste 8.600 de solicitari de finantare au fost depuse online pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole in mediul rural prin intermediul submasurilor 6.2 si 6.4 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, valoarea fondurilor europene solicitate fiind de 769…

- Antreprenorii romani mai au la dispoziție fonduri europene importante pentru investiții eligibile la decontare de pana la 2,5 milioane de euro fiecare pentru afaceri in procesarea produselor agricole, cum ar fi cele de morarit sau lactatele, au anunțat, vineri, autoritațile.

- Profitul Oltchim in primele noua luni ale anului 2018 fata de perioada similara a anului 2017, a crescut cu 110,4%, de la 39,906 milioane lei, la 83,958 milioane lei (echivalent 18 milioane euro), potrivit rezultatelor financiare ale companiei remise marti Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES…

- Intre timp, lucrarile la Palatul Braunstein au inceput cu fonduri de la bugetul local, iar, pana acum, municipalitatea a efectuat plati de 2,16 milioane lei, bani ce vor fi recuperati de la Uniunea Europeana, alaturi de ceilalti bani ce vor fi cheltuiti. Valoarea totala a proiectului ajunge la aproximativ…

- Spitalul Judetean din Resita va beneficia, in perioada urmatoare, de peste 22 de milioane de lei, fonduri nerambursabile, banii urmand sa fie investiți in reabilitarea termica. Ieri au fost semnate actele pentru Stationarul 2 si Stationarul 3 al unitatii medicale carasene. Contractele de finantare ale…