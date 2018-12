Fonduri nerambursabile de pana la 3,5 milioane euro pentru IMM-uri.. Când se depun proiectele Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din domeniul tehnologiei informației (IT) pot obține fonduri nerambursabile de cate 500.000 de euro – 3,5 milioane de euro fiecare, printr-o noua linie de finanțare europeana prin Politica de coeziune a UE, pentru care s-a anunțat perioada de inscrieri. Vorbim despre Programul Operațional Competitivitate – POC 2014-2020, Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adaugate generate de sectorul TIC și a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere. Firmele interesate vor putea depune proiecte in sistemul electronic MySMIS 2014, in mod… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

