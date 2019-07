Fonduri europene și guvernamentale pentru Zalău Primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt a semnat, vineri, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, doua noi contracte de finanțare pentru municipiu. Unul dintre proiecte este ”Modernizare coridoare de mobilitate urbana durabila – Zalau 2023” – in cadrul caruia strada Simion Barnuțiu va fi reabilitata din fonduri europene, iar cel de-al doilea este cu privire la obiectivul de investiții “Transformare imobil bloc Silvania – Astralis in bloc de locuințe sociale, din municipiul Zalau”, cu finanțare din fonduri guvernamentale. Scopul proiectului ”Modernizare coridoare… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

