- Inca 51 de km de ilumiat public se vor adauga in urmatorii doi ani, rețelei din Alba Iulia, a anunțat primarul Mircea Hava, pe pagina personala de facebook. 1,7 milioane de euro ar consta investiția care urmeaza sa fie facuta din fonduri europene. „S-a incheiat consultarea publica, e timpul sa facem…

- Avocata Ingrid Mocanu, comentariu incendiar dupa arestarea unui jurnalist de la Rise Project in Bulgaria."Bai, cica un jurnalist de la Rise Project a fost arestat prin Bulgaria, pe unde investiga cate ceva cu niște fraude cu fonduri europene. Eu cred ca i-au arestat pe drept, ca doar in Bulgaria…

- Revigorarea parcului auto al societații de transport public local, TPL, prin achiziționarea a 55 de autobuze electrice cu fonduri europene reprezinta cel mai important proiect al Primariei municipiului Suceava pentru perioada imediat urmatoare, a anunțat primarul Ion Lungu. Lungu a declarat ca a avut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca exista peste 500 de restrictii de viteza pe liniile ferate din Romania iar trenurile merg uneori foarte incet. „Trenul merge mai incet, uneori, decat nu in secolul XX, chiar decat in secolul XIX”, a spus ministrul Lucian Sova miercuri…

- Schimbare lege finanțare campanii electorale. Deputatul PSD, Mircea Draghici, susține ca a schimbat legea finanțarii partidelor politice și campaniilor electorale din cauza faptului ca partidul acumula foarte multe datorii, iar tot mai multe partide se intreceau in a achiziționa orice fel de obiecte…

- Pana in 30 august, se pot depune dosare in cadrul Programului National “Romania in Miscare” 2018. Bugetul total din bani publici este de 63.000 de lei, iar fiecare proiect sportiv poate obtine alocare financiara de pana la 9000 de lei. Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru…

- Bugetul mic si banii putini primiti de la Guvern pentru modernizarea drumurilor i-a facut pe reprezentantii Consiliului Judetean Arad sa caute alte variante pentru modernizarea soselelor judetene. Drept urmare, a fost identificata o linie de finantare in cadrul POR 2014-2020 in cadrul careia se acorda…

- Primele tabere pentru sinistrați, cumparate cu fonduri europene, au ajuns in țara. Acestea sunt concepute pentru a asigura atat cazarea, cat și hranirea a cel puțin 200 de persoane sinitrate pentru mai multe saptamani. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, sambata,…