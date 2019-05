Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala din Panciu va continua și anul acesta sa investeasca in modernizarea infrastructurii educaționale. In acest sens, Primaria Orașului Panciu a despus la finanțare, in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatațirea infrastructurii educaționale, proiectul…

- Drumul judetean 642 Stoenesti - Giuvarasti va fi reabilitat pe o distanta de 46,12 kilometri printr-un proiect cu finantare europeana nerambursabila de 16,5 milioane de euro, al carui contract de finantare a...

- VESTEA BUNA A ZILEI Achiziția de vehicule electrice pentru Deva, pe fonduri europene, a intrat, de astazi, in linie dreapta! Proiectul pentru achiziționarea microbuzelor și autobuzelor electrice a trecut, cu succes, de etapa clarificarilor cerute de finanțator și a intrat in faza pre-contractuala.…

- Primaria Municipiului Iași continua demersurile de reabilitare a liniilor și de achiziție de tramvaie noi. In Sistemul Electronic de Achiziții Publice au fost publicate doua anunțuri prin care municipalitatea intenționeaza sa contracteze lucrarile de construcții (modernizarea liniilor de tramvai, modernizarea…

- Luni, 11 martie 2019, ora 11:00, la Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ, in prezența Ministrului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Daniel Suciuși a directorului ADR Sud Muntenia, Liviu Musat, se vor semna contractele de finanțare pentru doua proiecte europene, finanțate…

- Peste doua milioane de lei fonduri REGIO vor fi investite in modernizarea scolii din localitatea Stremt, judetul Alba, urmand ca la sfarsitul anului 2021 elevii acesteia sa beneficieze de o cladire complet modernizata si de dotari noi pentru cursuri.

- Presedintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat astazi ca la data de 11 martie vor fi semnate contractele de finanțare a doua proiecte europene pentru modernizarea mai multor drumuri județene. Proiectele se refera la reabilitarea urmatoarelor sectoare de drum: -…

- Primele lucrari la corpul principal al Palatului sunt in derulare. Funcțiunile propuse sunt culturale și sunt considerate de specialiști potrivite atat pentru cladire ca monument istoric, cat și pentru a atrage un numar cat mai mare de turiști. In primul rand, se dorește amenajarea primului Muzeu al…