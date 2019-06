Violeta Stoica Inundațiile care vin și iau totul in cale, periodic, in mai multe zone din Romania au pus problema posibilitații refacerii unor lucrari hidrografice, prin accesarea de fonduri guvernamentale sau cu fonduri europene. In aceasta perioada de programare, prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), exista posibilitatea ca Administrația Bazinala de Apa Buzau-Ialomița, care cuprinde și bazinele hidrografice din județul Prahova, sa acceseze fonduri europene destinate reducerii riscului la inundații in zone ale Prahovei afectate des de viiturile cauzate de umflarea…