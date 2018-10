Fonduri europene. Norica Nicolai dezvăluie proiectul ALDE - video „Noi avem acum un proiect pe care l-am analizat aproape in totalitate pe toate mecanismele. E un proiect de simplificare pentru ca sunt mai multe probleme care influențeaza accesarea fondurilor europene. Parerea mea este ca sunt foarte multe proiecte, dar oamenii nu mai doresc. E atat de multa birocrație in derularea proiectelor, incat foarte mulți dezarmeaza", a declarat, in cadrul unui interviu acordat DCNews, Norica Nicolai, europarlamentar ALDE. „Obsesia micului procuror care vrea sa decida soarta unora o avem de foarte multa vreme. Ma gandesc la Autoritatea de Audit care este, uneori,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 18 septembrie 2017, Daniel Tudor Mihalache, primarul din Copșa Mica, iși punea in rucsac cateva haine, plasturi și ceva medicamente, dar și caștile cu care sa asculte muzica psalmica și pleca spre București, la pas. In fața lui erau 320 de kilometri de drum. Oricum este pasionat de trekking, dar…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, joi, un proiect care prevede achizitionarea de catre Primaria Capitalei, din fonduri europene nerambursabile, a 10 tramvaie pentru modernizarea liniei 55. Proiectul presupune acordul pentru aceasta finantare. Consiliul General al Municipiului…

- Este vorba despre ”Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului cadru al Caietului de sarcini și a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local in regim de taxi”. Acest proiect va fi supus la vot in ședința ședința…

- In doua luni, RAR va oferi dosarul de dauna al unei masini inmatriculate in Romania, la cel mai mic pret din piata. Proiectul demarat de Registrul Auto Roman (RAR) in colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la inceputul acestui an este aproape gata. Roxana Dima, purtatorul de cuvant…

- Elevii salajeni, care urmeaza cursurile unor școli profesionale, vor primi cate 200 de lei, burse profesionale, in anumite condiții, dintr-o linie de fonduri europene de 81 de milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a UE. Acești bani europeni ar putea stimula invațamantul profesional,…

- Elevii salajeni, care urmeaza cursurile unor școli profesionale, vor primi cate 200 de lei, burse profesionale, in anumite condiții, dintr-o linie de fonduri europene de 81 de milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a UE. Acești bani europeni ar putea stimula invațamantul profesional,…