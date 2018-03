Stiri pe aceeasi tema

- Cu fonduri europene in valoare de peste 18 milioane de lei, instituția de cultura va fi consolidata, restaurata și dotata. Lucrarile vor fi finalizate in termen de trei ani și jumatate, interval in care fondul de carte va fi mutat in doua cladiri din municipiul Buzau. In urma unei investitii cu fonduri…

- Zitec, furnizor major de soluții de afaceri, servicii digitale și produse tehnologice personalizate din Romania, lanseaza un nou serviciu de consultanța pentru accesarea de fonduri și granturi nerambursabile. Compania va oferi consultanța pentru toate tipurile de finanțari nerambursabile la nivel național…

- Crescactorii romani de albine pot obtine fonduri nerambursabile prin doua linii de finantare din Programul National de Dezvoltare Rurala, informeaza joi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), printr-un comunicat de presa.

- In ultimii ani a aparut un numar tot mai mare de modalitati prin care antreprenorii cu idei interesante in special pe zona de tehnologie isi pot transforma proiectele in afaceri, de la fonduri europene sau din bani de la bugetul de stat la finantari private precum cele de la fonduri de risc, acceleratoare…

- Procurorii DNA dau o noua lovitura! Vasile Dima, fost primar al comunei vrancene Rastoaca, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Galati al DNA intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, in care prejudiciul depaseste 600.000 de lei. Citeste si: Romania primeste…

- De astazi, buzoienii care au nevoie de consultanta pentru depunerea de proiecte europene pot cere ajutorul Biroului unic de consultanta gratuita. Noul oficiu functioneaza in sediul Consiliului Judetean Buzau, in fiecare zi de miercuri, intre orele 11-14. De astazi, persoanele fizice, juridice si institutiile…

- Cine s-ar fi gandit ca și noi, romanii, vom ajunge sa fim interesați de alegerile parlamentare din Italia și nu dintr-un singur motiv, ci chiar din (cel puțin) doua!? Sigur nu ne-am gandit la asta in urma cu 10-11 ani atunci cand țara noastra era acceptata in Uniunea Europeana și altul era trendul in…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat, astazi, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asigurații români care se trateaza într-o alta țara se va putea face mai ușor, precizând ca nu va mai fi nevoie de traducerea actelor medicale în limba…

- Comisia Europeana a lansat miercuri un apel in vederea exprimarii interesului pentru participarea intr-o actiune-pilot avand ca obiectiv furnizarea de asistenta autoritatilor de management din...

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a prezentat, astazi, bilantul de activitate al institutiei in anul 2017. Discursul procurorului sef al DNA a fost urmatorul: Bine ati venit la prezentarea bilantului DNA pentru anul 2017, un moment in care noi analizam ce am facut…

- Moldovenii din Marea Britanie cu cetațenie romana care vor sa-si deschida o afacere sau sa-si dezvolte afacerea pot obtine fonduri nerambursabile atat de la Guvernul britanic, cat si de la organizatii care ajuta antreprenorii. Iata care sunt conditiile și pașii c are trebuie facuți pentru a obține acești…

- Ritmul de implementare a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional trebuie mult crescut pentru a nu pierde fonduri europene importante, sustine Ministerul Dezvoltarii intr-un proiect de act normativ.

- Serviciile de Securitate din Ucraina au prezentat intențiile autoritaților ruse, de incendiere a școlilor cu predare in limba romana de pe teritoriul sau.Citeste si: INGRIJORATOR – Romania, locul doi IN LUME la emigratie: 3,4 MILIOANE de romani au plecat din tara in ultimul deceniu Coaliția…

- Romanii plecati in strainatate si care revin in tara pot obtine fonduri europene de pana la 40.000 de euro fiecare, pentru a-si deschide mici afaceri in Romania, prin programul Diaspora Start-Up. Puteti descarca listele cu datele de contact ale organizatiilor care vor imparti banii europeni, prin proiecte.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza "ingrozitor" absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea…

- Primul ministru a facut un apel catre reprezentantii autoritatilor locale si centrale sa comunice problemele pe care le intampina in acest sens, pentru a fi solutionate de urgenta. Premierul a declarat ca infrastructura, respectiv corelarea surselor de finantare pentru realizarea investitiilor…

- Inainte sa fie ucisa de sot, actrița Anastasia Cecati se afla in proces pentru cetațenie romana. Modelul și-a dorit sa faco o cariera in Romania, insa nu i s-a permis. Inainte ca Anastasia Cecati sa fie ucisa cu sange rece de Alexei Mitachi, aceasta a avut un proces cu statul roman pentru cetatenie,…

- Un oras din Romania achizitioneaza sute de mijloace de transport in comun pentru care va plati peste 100 de milioane de euro. Licitatiile au fost deja lansate pentru 50 de troleibuze, 30 de autobuze electrice si 22 de troleibuze care vor fi luate pe fonduri europene. Alte 85 de autobuze diesel euro…

- Premierul Viorica Dancila incendiaza guvernarea anterioara a PSD și arata ca exista probleme majore la nivelul Guvernului, in mod special la capitolul atragerii de fonduri europene. Dancila a explicat ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale…

- Serviciul militar obligatoriu: barbatii cu cetatenie romana au obligatii stabilite prin lege pentru actualizarea informatiilor de evidenta militara. In urma cu 50 de ani, prin ordin al ministrului Fortelor Armate, se infiintau in Romania centrele militare judetene si municipale. Desi cea mai veche lege…

- Proprietarii de terenuri agricole necadastrate nu vor mai putea primi subventii europene incepand cu anul 2020, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, europarlamentarul Daniel Buda, membru al Comisiei pentru agricultura si dezvoltare rurala din Parlamentul European.…

- In toamna anului trecut am avut și acțiuni ilegale, pentru ca legea finanțelor publice spune foarte clar ca doar cu șase luni inainte de introducerea unei prevederi poate fi schimbat Codul Fiscal, ceea ce nu a fost cazul, a declarat Winkler.

- Veste buna la inceput de an vine pentru copii din Romania care s-au nascut sau se vor naste dupa data de 1 ianuarie 2018. Statul roman vrea sa le ofere cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue studiile, sa-si deschida o afacere sau sa isi cumpere o casa.

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- Incepe reabilitarea, cu fonduri europene, a Drumului Bistriței Consiliului Județean Cluj informeaza ca presedintele institutiei, Alin Tișe, a semnat autorizația de construire in vederea demararii lucrarilor de execuție pentru ultimul din cele cinci sectoare care fac parte din Drumul Bistriței, drum…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Noul finanțator de la FC Snagov, Victor Angelescu, 34 de ani, director pe Europa al companiei cehe APS Holding, descrie cum dorește sa aduca formația ilfoveana in Liga 1 inca din vara lui 2019. - Domnule Angelescu, ați preluat jumatate dintre acțiunile lui FC Snagov, cu obiectiv promovarea in L1 sezonul…

- Alba Iulia a atras 815 euro pentru fiecare locuitor in perioada 2007-2016, și se afla pe primul loc in Romania la absorbtia de fonduri europene pe cap de locuitor , potrivit unui studiu realizat de UrbanizeHub. In același timp, codașul clasamentului, orașul Calarași, un oraș similar din punct de vedere…

- IT-iștii clujeni le fac strategie de fonduri europene autoritaților din București Programele de finanțare au o lipsa de predictibilitate a lansarilor in Romania, dar nu exista nici un calendar ferm, nenegociabil pentru lansarea tuturor apelurilor, macar cu 1-2 ani in avans, susțin reprezentanții…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- De anul acesta, nu doar companiile sau persoanele fizice autorizate pot solicita fonduri nerambursabile, ci și persoanele fizice fara niciun fel de afacere. Acestea pot utiliza banii solicitați pentru instalarea, modificarea sau schimbarea sistemului de incalzire al casei (programul “Casa Verde”) sau…

- Firmele din Romania au mai multe sanse de a accesa fonduri europene. Programul european de finantare al intreprinderilor mici si mijlocii, COSME, s-a modificat, iar cei care vor obtine finantare europeana vor avea 80% din suma garantata de stat. Vestile bune au fost date de Robert Negoita,…

- Legea care modifica transcrierea actelor de stare civila privind cetațenii romani din strainatate care nu au avut niciodata domiciliul in Romania, cei care au redobandit sau carora li s-a acordat cetațenia romana, a intrat in vigoare.

- Corina Crețu a anunțat ca sunt probleme la dezvoltare regionala, unde Romania risca sa piarda in 2018 miliarde de euro, iar la proiectele care țin de transporturi și spitalele regionale sunt intarzieri.

- Comisarul european Corina Cretu avertizeaza ca, daca Romania nu face eforturi anul acesta, risca sa piarda fonduri europene importante. Corina Cretu a afirmat ca exista in continuare intarzieri, in special in ceea ce priveste dezvoltarea regionala, dar si la transporturi si la constructia celor trei…

- Prima intrevedere importanta avuta de Viorica Dancila, la Palatul Victoria, dupa preluarea prerogativelor de premier este cea de marti dimineata, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu. La finele intrevederii ce a avut ca principal subiect absorbtia de fonduri europene, Cretu…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finantare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Potrivit MAI, proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei nationale in domeniul TIC Agenda Digitala pentru Romania…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus vineri cererea de finantare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Prin acest proiect se urmareste informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru inregistrarea si eliberarea…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- A fost realizat topul celor mai performante administratii si orase, care au realizat cele mai multe investitii cu fonduri europene si fonduri de stat. Expertii UrbanizeHub au folosit trei indicatori pentru a masura performanta oraselor si a administratiilor din Romania: 1) valoarea absoluta a cheltuielilor…

- esi noul ciclu financiar european pe Programul Operational Regional a debutat in 2014, abia in 2017 au fost deschise cele mai multe linii de finantare, iar altele vor fi deblocate in acest an. La nivelul Regiunii de Nord-Est, cele mai multe proiecte care au primit fonduri sunt pentru mediul de business,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui manager de proiect din cadrul TYMBARK MASPEX Romania și a unui șef de lucrari in cadrul S.C. ICIM S.A. Ploiești, intr-un dosar referitor la incercarea…

- Prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), fermierii din Romania au in acest an la dispoziție suma de 1 miliard de euro, suma ce va putea fi accesata in cadrul masurilor de finanțare derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Modalitatea de obținere…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice si a doua societati comerciale in legatura cu infractiuni de obtinere nelegala de fonduri europene (pentru construirea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot in agricultura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania.

- Din tara vecina, Consiliul Raional Ungheni este partener in acest proiect. Parcul Tehnopolis vizeaza modernizarea si dotarea mai multor sali de conferinte, modernizarea unor parcari si trotuare si dotarea lor cu sisteme de supraveghere video, respectiv bariere si iluminat, fluidizarea traficului vamal…

- Mai multi reprezentanti ai unor familii regale europene, printre care Printul Charles al Marii Britanii si fostul Rege Juan Carlos al Spaniei, au asistat sambata in Romania la funeraliile Regelui Mihai, mort in Elvetia la 96 de ani, comenteaza agentia France Presse.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti a organizat vineri, 15 decembrie 2017, la Sala Virgil Ogasanu a Palatului Culturii “ Teodor Costescu”, o conferinta de presa de lansare a proiectului „Intarirea capacitatii autoritatilor romane si sarbe de a reactiona in caz…