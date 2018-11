Fonduri europene: Cine castiga in cazul unui conflict intre principiile de drept comunitare? Dupa cum este unanim cunoscut de catre toti actorii implicati in acordarea fondurilor europene, incepand cu institutiile europene si pana la autoritatile de management si organismele intermediare nationale, unul din principiile fundamentale in aceasta materie este acela al asigurarii unei bune gestiuni financiare, care presupune intrunirea a trei cerinte: economia, eficienta si eficacitatea creditelor.



De asemenea, o alta categorie de actori implicati, de aceasta data, in etapa utilizarii fondurilor europene, si anume beneficiarii, cunosc faptul ca, in numele principiului bunei gestiuni… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

