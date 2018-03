Fonduri europene 2018: 94 de milioane de euro pentru fermieri. Pot fi finantate investitii in ferme si activitati neagricole la tara

Stiri pe aceeasi tema

- Documentul constata "anularea imprumutului in valoare de 465 milioane euro, acordat Romaniei de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon,…

- De la demararea PNDR 2014-2020 și pana in prezent, AFIR a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submasurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502…

- AFIR spune ca a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Valoarea totala a contractelor de finanțare este de 47,86 milioane de euro. Pana in prezent, AFIR a efectuat plați de 35,5 milioane de euro beneficiarilor proiectelor din apicultura. Astfel,…

- Administratia locala din comuna Ciugud, judetul Alba, are in 2018 un buget de investitii de peste 6 milioane de euro. Principalele investitii se refera la construirea unui pod peste raul Mures, asfaltarea de strazi, extinderea zonei industriale si constuirea unei gradinite.

- In ultimii ani a aparut un numar tot mai mare de modalitati prin care antreprenorii cu idei interesante in special pe zona de tehnologie isi pot transforma proiectele in afaceri, de la fonduri europene sau din bani de la bugetul de stat la finantari private precum cele de la fonduri de risc, acceleratoare…

- Faza a doua a constructiei autostrazii Sebes-Turda a fost aprobata de Comisia Europeana, iar proiectul are o valoare de peste 272 milioane euro asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), se...

- MOL Romania, filiala locala a grupului MOL, a finalizat construcția terminalului GPL in Tileagd, județul Bihor. Investiția in noua instalație care se intinde pe o suprafața de peste 10.000 metri patrti, a depașit 2,3 milioane euro. Terminalul, care este perfect operațional, cuprinde 4 rezervoare GPL…

- Potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate in ședința de joi a Executivului, Programul de realizare a Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor va beneficia anul acesta de fonduri in valoare de 32,981 milioane de lei, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Fermierii romani pot accesa fonduri europene prin cererea unica de plata, incepand de joi, pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima aplicabile pe terenurile agricole, suma totala disponibila pentru perioada de programare 2014 - 2020 fiind de peste 2,6 miliarde…

- Ritmul de implementare a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional trebuie mult crescut pentru a nu pierde fonduri europene importante, sustine Ministerul Dezvoltarii intr-un proiect de act normativ.

- Romania va solicita pentru sectorul de pescuit si acvacultura, dupa 2020, asigurarea unui nivel de finantare similar cu cel acordat in actuala perioada de programare, cresterea valorii adaugate in sector prin utilizarea fondurilor europene si simplificarea procedurilor privind implementarea tehnica…

- Premierul Viorica Dancila incendiaza guvernarea anterioara a PSD și arata ca exista probleme majore la nivelul Guvernului, in mod special la capitolul atragerii de fonduri europene. Dancila a explicat ca Romania are risc de dezangajare la fonduri europene de 800 de milioane de euro, cele trei spitale…

- Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru AMOS News ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Primarul Pitestiului, Cornel Ionica, impreuna cu viceprimarii Sorin Apostoliceanu si Laurentiu Zidaru, a susținut astazi o conferința de presa in care a prezentat pe larg proiectul de buget pentru anul in curs. Din totalul de 332.739.000 de lei, 287.215.000 lei sunt venituri proprii. Nivelul cheltuielilor…

- Romania nu este de acord cu plafonarea platilor directe si respinge ideea cofinantarii din surse nationale a sumelor platite pe suprafata agricola, se arata intr-un comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmis miercuri AGERPRES. Punctul de vedere a fost…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Rețeaua de distribuție de gaz din Cluj, modernizata pe banii Europei Reteaua de distributie gaze naturale - conducte si bransamente - din municipiul Cluj-Napoca a fost modernizata in cadrul unui proiect cu o valoare de 35,1 milioane de lei, sustinut cu fonduri europene. Trei proiecte cu finantare…

- Proiectul prevede modernizarea unor statii de transformare din judetul Iasi, precum si lucrari de intarire a retelei electrice; Executia se va derula pe o perioada de 36 de luni si are ca obiectiv cresterea sigurantei preluarii energiei produse din resurse regenerabile; Investitia este cofinantata cu…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a anunțat lansarea documentației pentru o noua axa de finanțare destinata creșterii eficienței energetice prin modernizarea iluminatului public in localitațile urbane.

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finantare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Potrivit MAI, proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei nationale in domeniul TIC Agenda Digitala pentru Romania…

- Sistem antigrindina in zona granitei dintre Romania si Ungaria Grindina "cât bobul de struguri" în Salaj, mai 2016. Foto: Florin Gal - localnic afectat. Un sistem de aparare împotriva grindinei în zona judetelor Satu Mare si Szabolcs Szatmar Bereg din Ungaria ar…

- Echipa Primariei Cumpana a elaborat mai multe proiecte ce au fost depuse pe Programul National de Dezvoltare Locala PNDL 2, o parte dintre ele fiind deja declarate eligibile si finantate. La finele anului trecut, primarul comunei, ec. Mariana Gaju, a reusit semnarea contractelor de finantare pentru…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Pe data de 10 ianuarie, Guvernul a aprobat plafoanele Ajutorului Național Tranzitoriu (ANT) pentru sectorul vegetal care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. De acest ajutor vor beneficia toți fermierii din Romania care cultiva teren agricol și care au depus cerere la APIA. Totodata, in…

- Plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro, au fost aprobate printr-o Hotarare de Guvern, informeaza joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din suma care…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- "Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, ingrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita catre…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui manager de proiect din cadrul TYMBARK MASPEX Romania și a unui șef de lucrari in cadrul S.C. ICIM S.A. Ploiești, intr-un dosar referitor la incercarea…

- Comisia Europeana (CE) a rambursat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) suma de 664 de milioane de euro in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017 pentru acordarea avansului aferent campaniei…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Romania a exportat, in primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 2,5%, pana la 1,421 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Circa 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui vor fi reabilitate cu fonduri europene, a anuntat Ministerul Dezvoltarii, precizand ca valoarea celor sase contracte este de peste 800 milioane lei, din care 670 milioane lei fonduri europene.

- Comisia Europeana a transferat Romaniei 454,06 milioane euro, reprezentand rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plata intermediare transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. …

- Casa Cuza Voda, parte a Muzeului de Istorie din Galați, va fi inchisa publicului pentru 27 de luni, perioada in care urmeaza sa fie consolidata, restaurata și reamenajata printr-un proiect european cu o finanțare totala de 2,66 milioane de lei; dintre acestia, 2,4 milioane de lei sunt finanțare nerambursabila…

- Ministerul Agriculturii vrea sa instituie o schema de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor in suma de 56 milioane de lei pentru anul viitor, pentru ”obținerea unor producții de calitate”, arata un proiect de Hotarare publicat in dezbatere pe site-ul instituției. ”Suma alocata pentru plata…

- Doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, insumand 936,3 milioane euro, au fost cheltuiți de Romania pana acum. Bulgaria a cheltuit 9%, iar Polonia 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Fondul de Coeziune a beneficiat de cei mai mulți bani europeni (aproape 470 milioane de euro), urmata…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- Cea mai importanta investiție pe fonduri europene, care urmeaza a fi demarata in curand la Galda de Jos, este inceperea construcției unei creșe, spune Razvan Popa, funcționar public in cadrul primariei: ”Ca valoare, cea mai importanta investiție este inceperea construcției unei creșe in Galda de Jos,…