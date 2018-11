Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Timisoara fac cercetari intr-un dosar de frauda cu fonduri europene de peste un milion de euro, in care sunt vizati arhitectul-sef al Consiliului Judetean Caras-Severin, Victor Borislav Naidan, un om de afaceri, dar si fostul primar al comunei Pojejena Omer Radovancovici, supranumit…

- Un numar de 54 de copii diagnosticati cu tulburari de spectru autist (TSA) beneficiaza de serviciile oferite de Centrul de zi pentru copii cu autism din Galati, construit cu fonduri europene, a declarat luni, sefa centrului, Catalina Mocanu. Potrivit acesteia, printre utilitatile performante de care…

- La Palatul administrativ au fost semnate astazi, de Consiliul Județean Timiș și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest contractele de finanțare... The post Fonduri europene pentru trei drumuri din Timiș. Valoarea totala a proiectelor este de aproape cinci milioane de euro appeared first on Renasterea…

- Antreprenorii care vor sa obțina fonduri europene nerambursabile intre 200.000 și 1 milion de euro au ultima ocazie in aceasta toamna, cand este așteptat un ultim apel pe POR 2.2, o linie de finanțare pentru investiții in dezvoltarea firmelor mici și mijlocii. Goodwill Consulting iți explica ce firme…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si directorul general al Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) SA Constanta, Nicolae Dan Tivilichi, au semnat vineri, la sediul companiei, un contract de finantare cu fonduri europene in valoare de aproape 230 milioane de lei, privind modernizarea…

- Antreprenorii din Piatra Neamț au de un an de zile un loc al lor. Nevoia acestora, dar și a studenților, freelancerilor și investitorilor din regiunea Moldovei de a se conecta și de a dezvolta impreuna un ecosistem antreprenorial inovator și competitiv a dus la deschiderea sigurului hub/spațiu de coworking…

- Antreprenorii romani pot obține fonduri europene de maximum 50.000 de euro, 70.000 de euro sau 200.000 de euro fiecare, pentru mici afaceri in diverse domenii, de la agropensiuni și restaurante pana la service-uri auto și producție de software prin doua linii de finanțare care urmeaza sa fie deschise…

- Antreprenorii romani din domeniul tehnologiei pot obține granturi de pana la 60.000 de euro fiecare intr-un accelerator de afaceri european destinat startupurilor dedicate tehnologiilor pentru „connected cars” - mașini conectate, la care se fac inscrieri pe internet.