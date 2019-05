■ "Colegii mei s-au gindit si la posibilitatea ca fondurile europene sa ajunga si la cei trecuti de 40 de ani, care vor sa demareze afaceri in agricultura", a declarat senatorul PNL Eugen Tapu„P” Doi dintre eurodeputatii PNL, Mihai Turcanu si Daniel Buda au initiat in Parlamentul European programul „Noul fermier”, program care va intra […] Articolul Fonduri de pina la 100.000 de euro pentru cei trecuti de 40 de ani, prin programul „Noul fermier” apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .