- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu vor avea la dispoziție, in anul 2019, in calitate de președinți ai Camerei Deputaților și Senatului, o suma totala de 450.000 de lei constituita drept fonduri din care liderii parlamentari pot acorda diverse ajutoare.Potrivit bugetului Camerei Deputaților…

- 1 Decembrie 2018. Sarbatoarea Marii Uniri de la 1918. Ora 10.00 - defilarea de la Arcul de Triumf. Președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, alaturi de președintele Senatului și cel al Camerei Deputaților, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, dar și de premierul Viorica Dancila și Patriarhul…

- Dupa ce inițial a anunțat ca nu va merge la recepția organizata de președintele Romaniei la Palatul Cotroceni cu ocazia implinirii a 100 de ani de la Marea Unire, prim-ministrul Viorica Dancila s-a hotarat sa accepte invitația lui Klaus Iohannis, informeaza Antena 3. Recepția oferita cu prilejul…

- ​Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri in plenul reunit al celor doua Camere ale Parlamentului, la ședința dedicata Marii Uniri. Este pentru prima oara cand șeful statului se va intalni cu președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa declarațiile…

- Tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor completurilor de 5 judecatori pentru anul 2018 se vor desfasura, vineri, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a anuntat astazi instanta. Acestea vor avea loc ca urmare a deciziei de miercuri a Curtii Constitutionale. Practic, toate…

- Printre declarațiile referitoare la remanierea guvernamentala, presedintele ALDE a precizat și ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, se bucura in continuare de sustinere din partea sa si a partidului pe care il conduce. „Nu am discutat acest subiect in cadrul coalitiei, am abordat cu doua-trei saptamani…

- Legea lui Dragnea si Tariceanu de declasificare a protocoalelor secrete, la un pas de adoptare in Senat. Comisiile de administratie si aparare au dat, marti, raport de admitere pe proiectul de lege, care urmeaza sa intre la vot in plen. Lipseste insa avizul comisiei juridice, iar interesant este ca…

- "Am semnat-o si o sustin", a afirmat Ion Mocioalca. Liderul PSD Caras-Severin a precizat ca motivatia pentru care s-a alaturat acestui demers se regaseste in cuprinsul scrisorii. Totodata, Mocioalca a mentionat ca in preambulul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD de…