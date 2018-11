Fonduri alocate de Consiliul Județean Buzău pentru salvarea Mănăstirii Rătești Consiliul Județean Buzau a aprobat, recent, alocarea unor fonduri pentru mai multe parohii din judet. Cea mai mare suma va merge catre Manastirea Ratești, unde se impune, de urgența, o consolidare, avand in vedere ca este un monument istoric de patrimoniu. 86.000 de lei este suma destinata Manastirii Ratesti din comuna Berca pentru efectuarea lucrarilor de consolidare a bisericii din cadrul ansamblului monahal. Consiliul Județean Buzau a mai alocat, in urma cu un an, 100.000 de lei, pentru lucrari de stabilizare a terenului și a caii de acces spre manastire. In primavara anului 2014, dealul de… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

