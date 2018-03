Stiri pe aceeasi tema

- Creditele restante au scazut cu 0,9% luna/luna si cu 32,4% an/an la 9.2 miliarde lei in februarie, potrivit statisticilor Bancii Nationale a Romaniei, pe fondul evolutiei economiei la un ritm peste potential si nivelului redus al costurilor reale de finantare, in contextul accelerarii inflatiei,…

- Patru tari din afara Uniunii Europene sunt responsabile pentru jumatate din deficitul comercial al Romaniei inregistrat in 2017 – 13 miliarde de euro. Deficitul comercial al Romaniai in relatia cu China, Rusia, Turcia si Kazhastanul a fost in 2017 de 6,5 miliarde de euro, insemnand jumatate…

- I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind asigurarea reciproca a sprijinului natiunii gazda, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta…

- Romania are cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, cu o valoare medie de 1958 de euro pe hectar, potrivit cifrelor Eurostat pe 2016. Pe de alta parte, la capatul opus se afla Olanda un un hectar de teren de 31,5 ori mai scump, adica undeva la 63.000 de euro pe hectar. Dar daca ne uitam la…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia DPA.…

- Mioveniul este singurul oras din tara noastra care participa la proiectul "Inovand si consolidand Europa" implementat printr-un parteneriat extins intre 16 tari europene: Romania, Franta, Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia, Belgia, Bulgaria, Croatia, Spania, Olanda, Macedonia, Serbia,…

- Valoarea burselor studentilor doctoranzi inmatriculati la studii universitare de doctorat, finantate de la bugetul de stat, la forma de invatamant cu frecventa, a fost majorata, incepand cu luna martie, potrivit unui ordin semnat de ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, informeaza AGERPRES .…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018, comparativ cu aceasi luna a anului precedent, o crestere de 8,5% in sectorul productiei industriale, aceasta fiind cea mai mare crestere din UE, potrivit statisticilor publicate miercuri de Eurostat. In ianuarie 2018, comparativ cu ianuarie 2017,…

- Datele EUROSTAT arata ca angajatorii romani au platit in 2017 salarii de 67 de miliarde de euro, reprezentand 37% din PIB. Masa salariala a crescut cu 10 miliarde de euro anul trecut, dar ca pondere in PIB este abia la nivelul din 2010. Toate masurile adoptate in baza programului de guvernare au fost…

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci îsi continua planurile în acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord…

- BUCURESTI, 8 mart — Sputnik, Doina Crainic. Euro este o greșeala si, în cele din urma, va eșua, a declarat Matteo Salvini, liderul partidului eurosceptic din Italia Lega Nord, dupa ce coaliția de centru-dreapta a obținut peste 37% din voturi la alegerile generale, desi nu a reușit…

- Grecia, a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana, ar putea duce sectorul turismului la un nou nivel daca aloca mai multe resurse iar statul elimina barierele care blocheaza intrarea de noi capitaluri, sustine presedintele Greek Tourism Confederation (SETE), Yiannis Retsos,…

- Romania are in continuare una dintre cele mai mici mase salariale din randul statelor Uniunii Europene, in ciuda faptului ca angajatii romani au avut parte de majorari salariale semnificative in ultimii ani.

- Romania a inregistrat in trimestrul patru din 2017 cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 7% comparativ cu perioada similara din 2016, conform Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). În ultimele trei luni din…

- Romania in 5 proiecte de aparare europeana Consiliul Afaceri Externe a adoptat, la Bruxelles, calendarul de implementare a initiativei de Cooperare Permanenta Structurata în domeniul apararii și securitații. Printre cele 25 de state membre care participa la initiativa este și Romania.…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Grecia a indeplinit toate conditiile stabilite de creditorii sai din zona euro pentru a primi noi transe de imprumut, iar urmatoarea transa de 5,7 miliarde de euro va fi acordata in a doua jumatate a lunii martie, a anuntat vineri seful Eurogrup, Mario Centeno, transmite Reuters. "Am fost…

- Romania va ajunge in acest an la un grad de absorbtie a fondurilor europene de peste 50% prin PNDR 2020, iar suma atrasa ar putea depasi 4,1 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de presa.„Anul trecut, AFIR a…

- "Anul trecut, AFIR a avut un salt deosebit. De altfel, realizarile din 2017 ne-au adus in analiza Uniunii Europene pe primul loc. Cu programul pe care il avem anul acesta pe PNDR 2020, cu realizarile la zi si cu programarile pe care le vom implini, Romania va ajunge la o absorbtie de peste 50% din…

- Documente atasate: Forma adoptata de Senat Raport Comisia de Munca din Camera Deputatilor Deputatii au decis, miercuri, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. Plenul Camerei Deputatilor, for…

- Grecia va avea avea nevoie de masuri de siguranta dupa incheierea planului international de asistenta financiara, in august, a declarat luni Yannis Stournaras, guvernatorul Bancii centrale de la Atena, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea unui program preventiv. Grecia a primit…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor externe a salutat obiectivele…

- Primariile și consiliile județene au ”tocat” 29,3 miliarde de lei in perioada 2005-2017, bani primiți de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, dar și de la Guvern, prin Fondul de Rezerva, sumele fiind alocate pe criterii vagi, fara a exista un control exact al cheltuielilor…

- Șeful Eurogrup, Mario Centeno, a afirmat ca Grecia a finalizat aproape toate reformele cerute. Citat de Xinhua și Reuters, Mario Centeno a susținut ca Grecia ar putea primi o noua tranșa de imprumut de la creditorii sai din zona euro. ”Din toate cele 100 de masuri precedente, doar doua mai…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor…

- 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata la granița dintre Romania și Ungaria, de municipiul Constanța, de la malul Marii Negre. Lucrarile se vor concentra in mod semnificativ pe creșterea…

- Manet Florin Marius, aflat in Spania, ne intreaba cum poate sa-i faca mamei sale, aflata in Romania, un card european de sanatate. Și alți cititori ne-au cerut detalii despre acest card. De aceea, prezentam, azi, cum obții cardul european de sanatate, țarile in care acesta este valabil și serviciile…

- Bancile europene au o problema cu creditele nepreformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le afecteaza bilanturile, comenteaza Bloomberg. Economistii spun ca multimea clientilor care nu si-au platit datoriile ii fac pe bancheri mai prudenti in acordarea de noi credite, dar…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- Grecia nu va avea nevoie de un nou program de asistenta financiara internationala dupa expirarea celui actual, in august, a declarat joi, la Atena, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur…

- Eurogrup a aprobat transa de 6,7 miliarde de euro, salutand implementarea de catre Grecia a "aproape tuturor masurilor" cerute in cadrul celei de-a treia evaluari a programului de ajutor financiar, potrivit Rador.

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- Ministrii de Finante din zona euro au salutat luni progresele inregistrate de Grecia in adoptarea reformelor convenite cu creditorii, dar au convenit sa nu deblocheze o noua transa de imprumut pana cand masurile nu vor fi finalizate, potrivit unui comunicat citat de Reuters, scrie news.ro.In…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.…

- Carrefour a inrautatit estimarea privind evolutia profitului sau operational in 2017, pentru a doua oara in ultimele sase luni, pe fondul incetinirii vanzarilor anuale, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Retailerul francez se aşteaptă acum la un profit operaţional recurent de aproximativ…

- ”Trebuie sa asiguram in acest moment stabilitate in țara noastra. Sa nu uitam ca la inceputul anului 2019, Romania va asigura timp de șase luni preșesenția consiliului Uniunii Europene. Acest lucru trebuie sa fie facut foarte bine de noi toți, indiferent de ce parte a baricadei ne aflam. Trebuie…

- Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat in jur de 1,8 – 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet,…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2015, majoritatea…

- Valoarea cumparaturilor online consemnata in anul 2017, in Romania, a fost de 2,8 miliarde de euro, in crestere cu peste 40% fata de cifrele din anul precedent, reiese din estimarile realizate de principalii jucatori din comertul electronic romanesc, impreuna cu GPeC, cea mai mare comunitate a magazinelor…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, 3 ianuarie, Legea bugetului de stat pe 2018. De asemenea, șeful statului a promulgat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Președintele Romaniei atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului anului 2018 și asupra provocarilor…

