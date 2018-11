Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la Parlament, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) a primit toate avizele si va intra pe ordinea de zi a sedintei de saptamana aceasta a Executivului.

- Informație de utima ora.Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, poarta, la aceasta ora, discuții cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Intalnirea dintre cei doi are loc in biroul liderului social - democrat de la Parlament. Conform surselor Romania TV, cei doi discuta despre OUG pentru inființarea…

- Deși liderul PSD Liviu Dragnea susținea saptamana trecuta ca mai sunt doar niște detalii tehnice in discuție, liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a afirmat luni ca partidele de guvernamant nu au cazut de acord cu privire la 5% din datele proiectului. Surse oficiale au precizat pentru Profit.ro ca este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat ca ALDE si PSD au convenit, in proportie de 95%, asupra formei proiectului Fondului Suveran de Investitii. "Am avut vineri seara o discutie cu colegii din PSD, am parcurs toate punctele din proiectul de ordonanta si cred ca in proportie de 95%…

- Intalnire importanta, vineri, a coalitiei PSD-ALDE, pe tema rectificarii bugetare. Ministrul Eugen Teodorovici a fost chemat de presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pentru a prezenta situatia bugetului. Discutiile apar in contextul tensiunilor dintre Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea,…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut o serie de precizari dupa intalnirea avuta marti cu oficialii polonezi care au prezentat modelul lor de infiintare a unui fond suveran de investitii. "Nu am organizat eu intalnirea, dar am participat cu mare drag. Cred ca…

- Fondurile de investitii investesc peste 11 miliarde de lei in capitalul companiilor romanesti si, desi isi doresc sa fie cat mai prezente in viata companiilor locale, numarul ofertelor este inca unul redus, spun experti din industria Asset Management, membri ai Asociatiei Administratorilor de Fonduri…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca ministrul energiei, Anton Anton, nu va da deocamdata avizul pentru ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii deoarece doreste sa se consulte mai intai cu experti din Polonia pe tema proiectului similar pe care doreste…