Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Parlament, ca proiectul de ordonanța de urgența pentru inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) a primit toate avizele și va intra pe ordinea de zi a ședinței de saptamana aceasta a Executivului. „Saptamana…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la Parlament, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) a primit toate avizele si va intra pe ordinea de zi a sedintei de saptamana aceasta a Executivului.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca ordonanta referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii va fi discutata in sedinta de guvern de vineri. "S-au clarificat...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca ordonanta referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii va fi discutata in sedinta de guvern de vineri. "S-au clarificat toate aspectele rămase în discuţie şi mâine cred că vom discuta şi…

- "S-au clarificat toate aspectele ramase in discutie si maine cred ca vom discuta si ordonanta privind Fondul Suveran. (...) Stabilim un cadru general valabil pentru a putea, dupa aceea, prin hotarare de guvern, sa infiintam Fondul Suveran de la caz la caz", a precizat Teodorovici la Parlament.Intrebat…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca ordonanta referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii va fi discutata in sedinta de guvern de vineri. "S-au clarificat toate aspectele ramase in discutie si maine cred ca vom discuta si ordonanta privind Fondul Suveran.…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, si-a exprimat speranta, dupa ce a participat la o intalnire cu oficiali de la Varsovia pe tema experientei poloneze in ceea ce priveste Fondul de Dezvoltare, ca in termen rezonabil sa aiba loc o intalnire in coalitia de guvernare pentru a se…

- Eugen Teodorovici a precizat ca marti, pe ordinea de zi a Comisiei pentru buget, finante de la Senat se afla un subiect privind fondul suveran, care va fi insa respins."Azi, la Comisia de buget finante de la Senat avem acest subiect pe ordinea de zi, dar se va respinge, pentru ca este normal…