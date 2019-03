Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Ce companii vor participa Capitalul social total al FSDI, initial, este stabilit la 19,112 miliarde de lei si este format din aport in numerar in valoare de 9 miliarde lei, provenit din venituri din privatizare, si din aport in natura reprezentat de pachetele de actiuni nominative in valoare 10,112 miliarde de lei, detinute de stat la cei 28 de operatori economici. Care vor fi companiile participante Care vor fi companiile participante



In capitalul FSDI vor intra actiunile detinute de stat la urmatoarele companii: Engie Romania, Electrica, Delgaz Grid, E.ON Energie Romania, Chimcomplex, OMV Petrom, Telekom Romania Communications, Loteria… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

