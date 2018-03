Fondul Suveran de Dezvoltare are nevoie de girul Eurostat

Stiri pe aceeasi tema

- "Am ajuns anul acesta sa trecem de 27 de milioane de euro (fonduri europene atrase - n. r.). Pot sa va spun ca am ajuns la 9.000 de euro pe locuitor bani europeni atrasi in comuna Ciugud", a punctat primarul Damian, potrivit Agerpres. El a adaugat ca in Anul Centenarului Marii Uniri, Ciugud…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat marti ca in privinta legii pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) mai sunt de clarificat cateva aspecte de ordin tehnic cu reprezentantii Eurostat si ca urmeaza sa vina in Parlament cu eventuale amendamente care sa…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda Transgaz un imprumut de 278 de milioane de lei (60 milioane euro) pentru construirea conductei BRUA pe teritoriul Romaniei. Costul total al proiectului este de 479 milioane euro. Pe langa finantarea BERD, Uniunea Europeana ofera 179 milioane…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Polonia este gata de implementarea noilor investiții in Moldova, de extinderea comerțului bilateral, de dezvoltarea cooperarii in domeniul agriculturii, turismului și in alte domenii. Acest fapt a fost menționat de catre ambasadorul Republicii Polone in țara noastra, Bartlomiej Zdaniuk, la intrevederea…

- "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem avem un punct de vedere foarte clar. A fost deja o discutie la nivel de Guvern. Am avut o propunere in acest sens care sper sa fie acceptata de catre colegii din partea Comisiei Europene, Eurostat, astfel incat fondul sa nu fie considerat ca fiind in…

- Cel mai influent aliat al lui Liviu Dragnea este acuzat de coruptie. Prim-ministrul israelian va fi obligat sa demisioneze, anunta Haaertz, un important cotidian din Israel. Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi…

- Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii cu presedintele Lockheed Martin, discutiile s-au axat pe cooperarea in domeniul militar, avand in vedere ca Ministerul Apararii Nationale urmeaza sa dezvolte programul major de inzestrare cu Sisteme Lansatoare Multiple de Rachete cu bataie mare - HIMARS.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidentiat, joi, la Bruxelles, importanta mentinerii angajamentului aliatilor pentru continuarea implementarii sarcinilor trasate la Varsovia, pe toate palierele de efort ce decurg din deciziile privind consolidarea posturii de descurajare si aparare, materializate…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu secretarul american al Apararii, James Mattis, cu ocazia Reuniunii ministrilor Apararii din statele membre NATO, de la Bruxelles, iar oficialul american l-a asigurat pe ministrul roman ca SUA isi mentin angajamentul fata de apararea Romaniei,…

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- „Facem tot felul de conferinte si simpozioane cu Centenarul dar nu ne uitam la nevoile reale: avem 4 milioane de romani in afara granitelor, regiunile istorice sunt izolate economic si ca infrastructura de transport, investitiile sunt concentrate in Bucuresti si ceva in Transilvania. Daca tot vrem sa…

- In campania electorala din 2016 și mai apoi pe tot parcursul anului 2017, liderii PSD au anunțat cu surle și trambițe inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Dupa lungi perioade de stagnare, proiectul de lege a ajuns in Parlament și chiar daca este asumat de o mare parte a parlamentarilor coaliției…

- Agenda incarcata astazi pentru comisiile de la Senat Senat. Foto: Arhiva. Agenda încarcata astazi pentru comisiile de la Senat. Printre subiectele dezbatute se afla propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României si proiectul de lege…

- Guvernul forțeaza și in acest an companiile de stat sa acorde 90% din profitul net sub forma de dividende, pentru al doilea an consecutiv. Societațile de stat au dat anul trecut la buget peste 2 miliarde de lei din profituri și rezerve, pentru a umple golurile bugetare lasate de creșterea salariilor…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii "prin mai-iunie" Proiectul de lege privind înfiin'area Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament în perioada mai - iunie, a declarat, vicepremierul Viorel Stefan. El a precizat ca,…

- Statutul Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii se afla acum in dezbatere la Senat, iar legea redeventelor va intra in dezbatere in aceasta sesiune parlamentara, a declarat luni vicepremierul Viorel Stefan.

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc.Citeste si: Procurorul Negulescu, lovit…

- Peste opt miliarde de euro vor intra in economia Romaniei in urmatorii trei ani, prin Fondul suveran de dezvoltare si investitii, a declarat, luni, ministrul propus pentru portofoliul Economiei, Danut Andrusca, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. …

- Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul minim net creste cu 100 de lei pe an, iar pentru cei cu studii superioare cu 150 de lei pe an, iar punctul de pensie creste cu 60%.…

- Astfel, programul de guvernare al Cabinetului condus de Viorica Dancila prevede, la capitolul sanatate, 0 % impozit pe venit pentru medici incepand cu 1 ianuarie 2019. Dancila menține, in programul de guvernare, cu finanțare din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, construcția a 8 spitale regionale,…

- Romania trebuie sa investeasca masiv in infrastructura si in fabrici noi, pentru a nu mai fi in postura de a vinde doar ce produc altii, insa este nevoie de capacitati de productie noi iar statul poate juca un rol alaturi de investitiile private, inclusiv prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii,…

- Documente atasate: program Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca noul guvern va creste salariul minim cu 100 de lei pe an, fata de 200 de lei, cat prevede actualul program de guvernare. Citeste aici programul de guvernareDin prevederile programului:- Guvernul va propune…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 25 ianuarie 2018:I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare…

- SA „Apa-Canal Chisinau” a mai semnat un contract care prevede reabilitarea a circa 55 de kilometri de rețele apeduct. Este vorba despre pachetul 1b, iar contractarea acestor servicii face parte din Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apa și canalizare din municipiul…

- Anul in curs va fi unul in care sanatatea nu doar ca se va mentine ca o prioritate a judetului Timis, dar va avea si un buget impresionant. Ca o comparatie, daca anul trecut suma alocata pentru investitii in acest sector a fost de 12 milioane de lei, anul acesta, valoarea aproape ca s-a dublat, ajungand…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. Nominalizarea vine dupa un scandal urias în PSD. CINE ESTE MIHAI…

- Transportatorul roman de gaze naturale Transgaz SA a depus, la Comisia pentru Organizarea si Desfasurarea Concursurilor Comerciale si Investitionale de Privatizare a Proprietatii Publice din Chisinau, oferta pentru preluarea societatii Vestmoldtransgaz cu care va construi conducta Iasi-Ungheni.…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 20 decembrie 2017: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului politic si de cooperare intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Cuba, pe de alta…

- Circa șapte kilometri din rețelele de baza de canalizare din Chișinau vor fi modernizate. SA „Apa-Canal Chișinau” a semnat, pe 19 decembrie, un contract în acest sens cu compania Comalion LCA, care a fost desemnata câștigatoare în urma licitației internaționale desfașurate…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii va semna Acordurile de împrumut cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeana de Investiții (BEI) privind interconectarea electrica Moldova – România. Proiectul vine sa sporeasca securitatea energetica a…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe: „Autostrada Moldova – Transilvania inseamna Iași – Bacau – Brasov”. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a lamurit viziunea sa despre proiectul autostrazii Iasi – Targu Mures. Stroe a fost transant: autostrada Moldova – Transilvania inseamna Bacau – Brasov.…

- Avocatii acesteia au cerut amanarea procesului, in urma cu doua saptamani, pe motiv ca nu au luat la cunostinta de motivele de apel depuse de DNA. Magistratii au fost de acord. Tot atunci, Ana Maria Topoliceanu a anuntat ca isi retrage apelul, acceptand practic sa ramana cu cei 3 ani cu…

- Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) va avea aproape 90 de companii in portofoliu, deși inițial era vorba doar despre 27. Proiectul actual al Fondului Suveran a fost trimis Parlamentului, fiind prevazuta și posibilitatea de tranzacționare a companiilor ce fac parte din Fondul Suveran, pe…

