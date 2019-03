Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1500 de moldoveni si-au cumparat o locuinta de la lansarea programului guvernamental "Prima Casa". Potrivit datelor prezentate de Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, suma totala a imprumuturilor acordate de banci a depasit 7,3 milioane

- Pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de astazi, 13 februarie, se afla si proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50 2018 privind implementarea Programului guvernamental "Investeste in tineldquo;. Este vorba de programul de acordare a creditelor fara dobanda…

- Guvernul Romaniei a decis in ultima ședința ca nivelul plafonului garanțiilor din acest an aferente Programului „Investește in Tine” sa fie de un miliard de lei. Astfel, conform hotararii de Guvern... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cabinetul de ministri se întruneste astazi în sedinta de Guvern. Pe ordinea de zi se regasesc mai multe proiecte, printre care modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire si plata a alocatiilor lunare de stat unor categorii de populatie si initierea negocierilor…

- Tinerii care nu au un loc de munca și iși doresc sa se perfecționeze in anumite domenii de activitate pot accesa fondurile publice sau creditele garantate de stat pentru a-și finanța studiile. Voucherele de formare profesionala sau creditele pentru plata cursurilor sunt doua dintre opțiunile pe care…

- Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in calitate de Operator al Programului „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, organizeaza in data de 19 februarie 2019, la Iasi, un seminar informativ regional…

- Ministerul Finanțelor a stabilit, conform unui proiect de act normativ, plafonul pentru 2019 al programului „Investește in tine”, in valoare de 1 miliard de lei, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Care sunt tarifele rovinietei din 2019 In anul 2018 plafonul total al…

- O analiza a Programului de guvernare arata limpede ca Executivul este “la zi” cu promisiunile legate de salarii și pensii și mai puțin cu cele legate de autostrazi, investiții, bani publici. Anul 2019 vine cu noi obiective, dar și cu multe restanțe, unele destul de greu de realizat. Obiective indeplinite…