Fondul Proprietatea: Suntem increzatori ca actionarii Engie vor sustine cererea noastra de listare a companiei

Stiri pe aceeasi tema

- Plasticul si alte produse petrochimice vor sustine cererea mondiala de petrol pana in 2050, contracarand un consum mai mic de combustibili pentru transport, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), scrie agerpres.ro.

- Producatorul britanic de automobile de lux Aston Martin a anuntat miercuri un pret tinta al actiunilor pentru debutul sau la bursa de 19 lire sterline pe unitate, care ar conferi companiei o evaluare de 5,6 miliarde de dolari, transmite Reuters, relateaza news.ro. Compania, care a obtinut…

- Aflat intr-o vizita in Kazahstan, secretarul de stat din ministerul roman al Energiei Robert Tudorache, a acordat un interviu publicatiei kazpravda.kz, in care a vorbit despre colaborarea dintre statul roman si KMG International in dezvoltarea Rompetrol Rafinare.

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca "este puțin probabil" ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Așa cum am mai afirmat anterior și cum o voi mai face, consider ca un Brexit fara un acord…

- Fondul Proprietatea a raportat, la 30 iunie 2018, un profit net neauditat de 789,8 milioane de lei, comparativ cu 709,3 milioane de lei la 30 iunie 2017, arata un raport publicat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Fondul Proprietatea precizeaza ca principalul factor care a contribuit…

- Fondul Proprietatea, care detine 20% dintre actiunile Hidroelectrica, a chemat in instanta noua fosti si actuali membri din conducere, imputandu-le prejudicii pentru ca au angajat, fara niciun fundament, sute de persoane si au majorat sumele pentru reparatii acordate Hidroserv, scrie economica.net.

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, a promis vineri ca va face tot posibilul pentru a apara 'familia naturala' formata dintr-un barbat si o femeie si a dispus ca pe cererile pentru eliberarea documentelor de identitate sa fie inscrise cuvintele 'mama' si 'tata', relateaza agentia EFE, preluata…