- Fondul Proprietatea avertizeaza asupra consecintelor deosebit de grave pentru profitabilitatea Hidroelectrica si performanta generala a companiei care vor rezulta direct din implementarea Ordinului ANRE nr. 10/2019 („Ordinul 10”) cu privire la metodologia de stabilire a preturilor si cantitaților…

- Suedezul Chris Torch, care a coordonat echipa artistica a Asociației Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii, a atras atenția, intr-o scrisoare deschisa, ca „exista ingrijorarea reala ca UE va lua in calcul retragerea titlului", din cauza lipsei de finanțare, potrivit Mediafax.Suedezul…

- Grecia se pregateste sa-si schimbe premierul si, implicit, Guvernul. Sunt alegeri legislative anticipate in aceasta tara, iar potrivit tuturor sondajelor, Alexis Tsipras si partidul sau, Syriza, vor pierde scrutinul in fata formatiunii Noua Democratie. Cetatenii Greciei vor vota duminica in cadrul alegerilor…

- Patru localitati din judetul Neamt au ramas fara energie electrica, in astazi, in urma unei furtuni produse in cursul diminetii, potrivit informatiilor furnizate de Prefectura. Astfel, peste 5.000 de conumatori din localitatile Poloboc, Borlesti, Nechit si Tazlau sunt nealimentati cu energie electrica…

- Romania risca sa piarda fonduri europene de 80,5 milioane de euro, daca ANOFM nu dezvolta relatia cu angajatorii pentru modernizarea pietei fortei de munca, Comisia Europeana asteptand depunerea proiectelor inca de la jumatatea anului trecut.

- Ea spune ca Romania risca sa piarda banii europeni, in conditiile in care in patru ani s-a reusit doar "stabilirea amplasamentelor si studiile de fezabilitate". Cretu a declarat, marti, intr-o o conferinta de presa comuna cu primarul sectorului 3, Robert Negoita, ca Romania risca sa piarda banii europeni…