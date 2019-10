Fondul Proprietatea:Fuziunea Hidroelectrica-CE Oltenia nu ar aduce beneficii pentru nimeni si ar anula sansele de listare a producatorului hidro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul este actionar minoritar, cu 20%, la Hidroelectrica, restul titlurilor fiind detinute de statul roman, prin Ministerul Energiei."In primul rand, legalitatea acestei propuneri este foarte discutabila. O alaturare de companii de aceasta natura ar genera ingrijorari privind un posibil…

- Listarea la bursa a producatorului de energie Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, ar putea avea loc in septembrie 2020, a declarat joi Bogdan Badea, presedintele directoratului Hidroelectrica. Iniţial, urmau să fie listate 15% din acţiuni, dar Guvernul a modificat…

- Guvernul si-a propus inca din 2013 listarea la bursa a unui pachet de 15% din actiunile Hidroelectrica. Intre timp, prin hotarare de Guvern, pachetul propus spre listare a fost modificat la 10%."Exista sanse destul de mari ca Hidroelectrica sa fie listata pana acum anul viitor. Obiectivul…

- Primul obiectiv vizeaza modernizarea instalatiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice si instalatiilor de actionare hidraulica aferenta barajului deversor Portile de Fier I, cu o valoare estimata la 77,2 milioane de lei (16,6 milioane de euro), fara TVA. Al doilea proiect se refera…

- Companiile vor infiinta grupuri de lucru care vor stabili un calendar pentru evaluarea oportunitatilor."In strategia noastra, intentionam de asemenea sa internationalizam si sa extindem afacerile noastre din petrochimie pe pietele care inregistreaza cresteri. De aceea exploram diverse oportunitati…

- De asemenea, OMV vrea sa-si extinda reteaua de benzinarii care aplica discounturi in sudul Germaniei si in Slovenia. Deja compania are 220 de astfel de benzinarii in Austria. In prezent, in Ungaria se afla 197 de benzinarii OMV care folosesc combustibil de la rafinaria Szazhalombatta detinuta…

- Guvernul a aprobat miercuri, prin hotarare, "Deschiderea și punerea in exploatare a Carierei Roșiuța", document care permite trecerea in inventarul domeniului statului a perimetrului Roșiunța, viitor front de lucru minier pentru Complexul Energetic Oltenia.

- Practic, Hotararea de Guvern permite trecerea in inventarul domeniului statului a perimetrului Rosiuta, viitor front de lucru minier pentru Complexul Energetic Oltenia. Reprezentantii ministerului precizeaza ca aceasta este penultima etapa procedurala prin care in Rosiuta vor putea incepe lucrarile…