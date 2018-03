Fondul Proprietatea devine cel mai mare actionar Fondul Proprietatea dupa rascumparari si vanzari masive ale Elliott. Actionarii romani incep sa concureze strainii

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul in exercitiu de la Berlin a decis miercuri sa extinda sase misiuni militare, printre care cele in Mali si Afganistan si cea contra gruparii jihadiste Statul Islamic - la care participa 2.600 de soldati germani, transmite dpa. Masura a fost luata in cadrul a ceea ce se apreciaza a…

- In aceasta primavara vor incepe lucrarile la bazinul acoperit de inot, care va fi construit de Primaria Blaj din fondurile proprii. Investitia va costa aproximativ 4,5 milioane lei (fara TVA) si se va derula pe o perioada de doi ani de zile, autoritatile locale sperand ca bazinul acoperit de inot sa…

- Un nou Nissan LEAF este comandat în Europa la fiecare 12 minute, devenind astfel cel mairapid vândut vehicul electric din regiune. Peste 18.000 de comenzi au fost deja plasatepentru acest model în Europa. Noua generație de Nissan LEAF cu zero emisii este simbolul viziunii…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital. In februarie,…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza BBC. Monedele virtuale ucid oameni prin faptul ca sunt folosite…

- In anul 2017, serviciile profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta din judetul Maramures au intervenit la 8.954 actiuni de interventie, in medie 24,5 interventii pe zi, se arata intr-un raport al ISU. Comparativ cu anul 2016, numarul situatiilor de urgenta la care am intervenit a crescut…

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane de luni, 26 februarie, cand ii va intampina pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”. Indragita prezentatoare tv marturiseste ca porneste la drum cu multe emotii, dar si cu multa incredere ca, impreuna de specialistii pe care-i va avea alaturi…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a majorat salariile de baza brute pentru circa 3.800 de angajati, din totalul de 13.300 de salariati. "Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru respectarea prevederilor HG nr.846/2017 prin care salariul…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Actionarii vor fi Primaria Capitalei, prin Consiliul General,…

- Peste 600 de biologi si chimisti cer intr-un memoriu adresat premierului Viorica Dancila, ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu, ministrului Sanatatii Sorina Pintea si presedintelui Camerei Deputatilor Liviu Dragnea modificarea grilei de salarizare din Legea privind salarizarea personalului platit…

- Declaratiile simbolice de unire cu Romania pe care le-au semnat mai multe localitati din tara noastra ar „costa” cel putin o mie de euro. Deputatul socialist Grigore Novac spune ca de „cumpararea” acestor declaratii s-ar ocupa consulul general al Romaniei la Balti, Mihai Baciu, care a organizat mai…

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto local, a vandut 455.055 de autoturisme in cei 20 de ani de activitate si are in plan sa ajunga la vanzari anuale de 50.000 unitati/an pana in 2025, de la 31.500 unitati in prezent. O alta tinta de vanzari este ca un sfert din volum sa fie vehicule electrice.…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat continua astazi cu evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, conform calendarului aprobat prin Ordin al ministrului Educatiei Nationale. In zilele de 16, 19 și 20 februarie este programata evaluarea competențelor digitale,…

- Actionarii straini au o participatie de aproape 15% in cadrul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital romanesti, in vreme ce actionarii institutionali ro­mani si personale fizice din Romania detin restul de 85% din capitalul social al BVB. Astfel, structura actionariatului…

- Cantarețul Calin Geambașu a decis sa faca publice noi amanunte din relația cu tatal sau, muzicianul Petre Geambașu, care s-a degredat foarte mult in ultma perioada de timp. Anul trecut, intre Calin Geambașu și tatal sau, muzicianul Petre Geambașu, s-a iscat un scandal monstru , dupa ce au aparut informații…

- Volkswagen a vandut 533.500 de mașini catre clienții sai in luna ianuarie, la nivel global, cu 7.1% mai multe decat in aceeași perioada a anului trecut, un record pentru constructorul german.

- Jocurile Olimpice de iarna se desfasoara intre 9 si 25 februarie la PyeongChang, in Coreea de Sud, unde temperaturile se invart in jurul valorii de minus 10 grade, provocand deja nemultumirea participantilor.

- Senatul a respins inițiativa legislativa a celor de la USR, prin care o societate cu acțiuni la purtator sa nu mai poata participa la licitațiile publice. Inițiativa legislativa a fost depusa ca urmare a scandalului generat de firma Tel Drum, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Liviu…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- Biblioteca Publica din Milești s-a ales, in aceste zile, cu un dar prețios. Este vorba de o tabla flipchart magnetica, de un proiector și un ecran, in valoare totala de 10.022 lei. ”Am meritat din plin aceste bunuri materiale, pe care le-am primit in biblioteca”, a declarat bibliotecara Maria Mitcu,…

- Societatea SOCEP SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "manipularildquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 30 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris de 34.342.574,4 de lei,…

- Niculina Mocioi, fost deputat de Gorj, in prezent vicepreședinte al organizației județene a ALDE, a fost numita, pentru o perioada de 3 luni, director executiv al societații Medserv Min SA, la care CE Oltenia deține 98,40% din acțiuni. Mocioi era angajata consilier juridic la Minprest Serv SA, o…

- Noul mecanism propus de cercetatorii americani pentru pierderea apei de pe Marte implica furtunile frecvente de nisip. Amploarea acestora este imensa, unele dintre ele fiind atat de vaste incat pot strabate planeta de cateva ori.

- Vizitatorii straini au petrecut anul trecut doar 5 milioane de nopti in unitatile turistice din Romania, in timp ce in Polonia au petrecut 16 milioane de nopti, in Bulgaria 17 mi­lioane de nopti, iar in Cehia chiar 26 de milioane de nopti, arata datele publicate de Eurostat. Romania este codasa…

- Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vanzari in 2017, depasind in premiera pragul de 400.000 unitati comercializate pe parcursul unui an, potrivit unui anunt al companiei. 0 0 0 0 0 0

- Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat vineri ca a colectat 214,95 miliarde lei in 2017 si a realizat programul prevazut de legea bugetului, in conditiile in care planul de incasari pentru anul trecut a fost de 214,37 miliarde lei. ”Conform datelor din trezorerie s-au incasat…

- Panamezul Jaime Penedo a revenit astazi in Romania, urmand ca in cursul acestei zile sa ajunga in Limassol, Cipru, acolo unde Dinamo este in cantonament. La revenirea in București, Penedo a vorbit despre planurile sale și anunța ca va trage tare pentru a-l impresiona pe Miriuța. "Abia aștept sa incep…

- Manchester Securities, vehiculul de investitii al fondului american de hedging Elliot Associates, a anuntat vanzarea a 0,47% din capitalul Fondul Proprietatea (FP) pe Bursa din Londra, incasand 10,32 mil. dolari (39,95 mil. lei). 0 0 0 0 0 0

- Banca Transilvania, afectata de schimbarea guvernului. Toata bursa, pe roșu Societațile cu capital de stat au cel mai mare recul in urma schimbarii conducerii guvernului, insa și companiile private sunt atinse. Cele mai afectate companii de efectul schimbarii conducerii guvernului, resimțit în…

- Consiliul Local Municipal Constanta a aprobat anul trecut o noua organigrama a personalului din aparatul de specialitate al primarului si a serviciilor publice. In urma aprobarii, in aceasta perioada se desfasoara concursuri pentru 240 de posturi scoase la concurs, 96 dintre ele fiind la Politia Locala.…

- Consilierii generali isi vor da acordul de principiu in sedinta de miercuri pentru un set de masuri care vor fi incluse de catre administratorul special in planul de reorganizare a RADET, printre care transformarea regiei in societate pe actiuni, fuziunea prin absorbtie a ELCEN si acoperirea de catre…

- Semifinale Eurovision România. Încep emotiile pentru semifinalistii Eurovision România: seria show-urilor Selectiei Nationale debuteaza duminica, 21 ianuarie a.c., la Focsani, cu prima semifinala, anunța TVR.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 'Franklin Templeton Investment Management…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 'Franklin Templeton Investment…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online. Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de…

- Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de: asistent medical debutant - 5 posturi, infirmiera debutanta - 2 posturi, ingrijitoare - 2posturi, brancardier - 1 post, consilier…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Dinamoviștii vor sa se miște repede pe piața transferurilor, iar pana luni vor sa-i aduca pe Ronaldo Deaconu, de la Concordia Chiajna, fotbalist de care s-a interesat și FCSB. Mijlocaș central și stanga, puștiul de 20 de ani este feblețea lui Vasile Miriuța, care i-a convins și pe fotbalist, și pe parinții…

- Casa de avocatura RTPR Allen & Overy a fost alaturi de actionarii A&D Pharma, oferind consultanta in cadrul vanzarii intregului grup catre reteaua de farmacii Dr. Max, detinuta de Penta Investments . In acest moment, tranzactia este supusa aprobarii de catre Consiliul Concurentei. …

- Fondul Proprietatea face un apel public catre președintele Klaus Iohannis sa trimita înapoi în Parlament, spre reexaminare, legea privind guvernanța corporativa, pe motiv ca exceptarea companiilor de stat de la aplicarea ei deschide larg ușa

- Comunicat: In perioada 16 – 18 decembrie 2017, in intervalul orar 08.00 – 13.00, politistii Serviciului Rutier – IPJ Suceava au actionat pe drumurile nationale, europene si judetene pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Au fost organizate actiuni pe diverse segmente de drum pentru depistarea soferilor…

- Bill Gates, 62 de ani, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, este actionar la Fondul Proprietatea prin intermediul fundatiei Bill si Melinda Gates, cea mai mare organizatie filantropica din lume, cu active in gestionare de circa 40 de miliarde de dolari.

- O tranzactie de aproximativ 86 de milioane de lei cu actiuni Fondul Proprietatea, echivalentul a 1,1% din capitalul social al fondului, a animat astazi dupamasa bursa de la Bucuresti care aparent intrase in perioada sarbatorilor de iarna. Tranzactia a fost realizata la pretul de 0,867 lei…

- Piata imobiliara a judetului Timis continua sa fie una activa, dar se mentine sub cele din Bucuresti, Cluj si Ilfov. Cel mai vestic judet al Romaniei ramane insa pe primul loc la vanzarea de terenuri agricole.

- Ca in fiecare an, Primaria orasului Ovidiu s a pregatit temeinic pentru sarbatorile de iarna. In primul rand, pe data de 5 decembrie a fost aprins sistemul de iluminat festiv. Frumos amenajat, orasul Ovidiu arata parca desprins din povesti, iar miile de ornamente lumineaza vesel strazile si aleile,…

- Banca Nationala a Moldovei a castigat litigiul cu actionarii "Moldova Agroindbank", care au fost blocati pentru actiuni concertate. Anterior, presa a scris ca in spatele lor era Veaceslav Platon, supranumit raiderul numarul 1 din CSI.

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale Lucian Sova a respins miercuri propunerea Fondului Proprietatea de declansare a insolventei Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), care va beneficia de un program de finantare din bugetul ministerului. Ministrul Sova s-a intalnit…

- Pana la 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 13 decembrie, in fata Guvernului, impotriva pirateriei si concurentei neloiale, a anuntat luni Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).Miercuri, 6 decembrie, COTAR a anuntat ca a obtinut autorizatie…