Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti preia trendul extern si deschide sedinta de joi pe rosu, cu un minus de 1,29% al indicelui principal, BET, si scaderi de peste 1% la majoritatea companiilor importante. In jurul orei 10.30, indicele BET-TR, are include si dividendele acordate de companiile din BET,…

- Fondul Proprietatea iși exprima ingrijorarea majora cu privire la un nou proiect legislativ, discutat in prezent in comisiile din Camera Deputaților, care propune exceptarea a 100 de companii de stat de la aplicarea legislației in vigoare privind guvernana corporativa. Unele dintre cele mai valoroase…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel. Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat…

- O romanca, fosta campioana mondiala la inot, a fost numita ministru al sportului in Guvernul francez. Roxana Maracineanu, campioana mondiala la 200 metri spate in 1998 si vicecampioana olimpica in 2000, a fost numita, marti, ministru al sporturilor, in locul Laurei Flessel. Nascuta in 1975, la Bucuresti,…

- ​Aeroportul Henri Coanda va avea nevoie de extindere, avand in vedere creșterea traficului de pasageri, iar Guvernul trebuie sa acceseze piețele de capital pentru asta, este de parere Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea. El a vorbit intr-o…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul fostei scrimere Laura Flessel.

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in...

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel, scrie News.ro.Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti…