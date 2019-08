Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea saw a global profit worth 1.68 billion lei (rd 355 million euro) in the first half of 2019, up by 113 per cent versus the profit registered in the similar period of 2018, which parked at 789.8 million lei, according to the unaudited IFRS financial results released on Wednesday…

- Grupul Digi Communications a anuntat, miercuri, o crestere cu 18,3% a veniturilor consolidate in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 575,2 milioane euro, dar o scadere a profitului net.Astfel, profitul net a scazut la 3,2 milioane euro, in primele sase luni,…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a inregistrat in primul semestru un profit net mai mic cu 30%, de 195,5 milioane lei, de la 280,27 milioane lei in prima parte a anului trecut, si o cifra de afaceri mai mare cu 6%, de 938,8 milioane lei, arata raportul transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti…

- Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net in scadere la 384 milioane de lei, de la 423 milioane de lei in primul semestru din 2018, iar activele totale ale Raiffeisen Bank au urcat in primul semestru al acestui an pana la 40 miliarde lei, in crestere de 5% an la an,…

- Societatea Antibiotice Iasi a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit brut de 24,923 milioane lei, mai mare cu 20% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, si un profit net in valoare de 22,32 milioane lei, in crestere cu 11%, conform datelor remise joi Bursei de Valori…

- Peste 13.600 de persoane au participat in primele sase luni la cursurile de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de profil si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de…

- Ziua de joi, 4 iulie, a fost cea mai buna zi de tranzactionare a saptamanii la Bursa de la Bucuresti, in conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal s-a cifrat la 78,75 milioane de lei. In ultima luna, o valoare mai mare a tranzactiilor cu actiuni a fost consemnata…

- Aproape 4,5 milioane de aplicari pentru locuri de munca au fost inregistrate, in prima jumatate a acestui an, pe una dintre platformele de recrutare online, iar topul celor mai cautate domenii este condus de comert si retail, conform datelor publicate miercuri de o platforma de recrutare online.…