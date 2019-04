Fondul Proprietatea a anuntat noua componenta a Comitetelor Consultative. Lista completa

Stiri pe aceeasi tema

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de vineri, iar valoarea tranzactiilor a ajuns la 27,69 milioane de lei (5,81 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au fost gazdele workshop-ului “Investeste pentru viitor!”, desfasurat astazi la Ploiesti. Actiunea vine ȋn ȋntampinarea mediului de afaceri si a antreprenorilor romani, cu scopul de a propune utilizarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 43,749 milioane de lei (9,189 milioane de euro), potrivit agerpres.ro.Mare parte din rulaj a fost realizat din schimburile cu actiuni, care au totalizat 42,571 milioane de lei…

- Un total de 23 de companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) vor sa distribuie anul acesta dividende in valoare totala de 4,8 miliarde lei, actionarii BRD, Fondul Proprietatea (FP) si Banca Transilvania (TLV) urmand sa obtina cele mai mari...

- Totodata, potrivit unui comunicat al companiei, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a confirmat decizia din 26 aprilie 2018 de a o numi pe Alina-Gabriela Popa in functia de director financiar si membru al Directoratului, cu un mandat de patru ani, in aceeasi perioada. "Consiliul de Supraveghere…

- Egalitatea de sanse in Romania a cunoscut un declin semnificativ, in ultimii 30 de ani, in Romania, iar cauza ar putea fi lipsa constientizarii problemei si a dezbaterilor publice, a declarat, vineri, Sorana Baciu, presedintele Asociatiei Administratorilor Independenti (AAI), la evenimentul "Suna clopotelul…

Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la 16,16 milioane de lei (3,408 milioane euro), din care 15,29 milioane lei (3,225 milioane euro tranzactii cu actiuni), potrivit agerpres.ro.

Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au inchis, vineri, pe scadere, aceasta fiind a patra zi consecutiva pe acest trend, potrivit mediafax.