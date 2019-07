Stiri pe aceeasi tema

- Seful FMI a avertizat ca economia mondiala "se confrunta cu o perioada extrem de dificila" din cauza conflictului comercial."Desi este benefica reluarea discutiilor comerciale intre SUA si China, tarifele vamale deja implementate incetinesc economia mondiala, iar problemele nerezolvate…

- „Un om de o valoare rara!′′. Așa il descria Liviu Dragnea pe Darius Valcov, eminența cenușie a programului de guvernare al PSD-ALDE. Un program care a vulnerabilizat economia, intr-o guvernare marcata de dezechilibre și volatilitate. „In 2019, creșterea economica va fi de 7-8%”, estima Valcov in vara…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si-a revizuit marti prognozele privind cresterea economiei mondiale in 2019, sfatuind statele membre sa evite de urgenta un razboi comercial, pe fondul disputelor dintre China si SUA, si sa isi uneasca eforturile pentru a relansa economia mondiala,…

- „Românii sunt oameni foarte inteligenti, dar au probleme când vine vorba de educatia financiara. Americanii sunt bogati pentru ca au gasit la bursa foarte multe companii în care sa-si investeasca banii.“ În viitorul apropiat ne vom confrunta cu o…

- E de așteptat o agenda puțin ambițioasa acum, când diplomații UE iau drumul Sibiului, în România, pentru o conferința ce va lasa Brexit-ul deoparte în favoarea unei agende concentrate pe viitorului blocului, cu doar doua saptamâni înainte de alegerile europene.Liderii…

- Scrisoare deschisa catre: Dl. Klaus Iohannis – presedintele Romaniei D-na Viorica Dancila – prim-ministrul Romaniei Ma numesc Gabriel Antoniu Lavrincic, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila si textila in Rusia, republicile ex-URSS, Europa, Asia si America. In calitate de director comercial,…

- Aur in valoare de miliarde de dolari este scos ilegal in fiecare an din Africa, via Emiratele Arabe Unite, o poarta spre pietele din Europa, SUA si mai departe, arata o analiza Reuters. O mare parte din aceasta cantitate de aur nu apare inregistrata in statisticile privind exporturile statelor africane.…

- Undeva la inceputul toamnei anului 2014 oficiali romani prezenti la Beijing vorbeau de un deceniu ce urma sa vina, mult mai fructuos pentru parteneriatul dintre Romania si China, prin prisma faptului ca statele convenisera proiecte de investitii in energie si infrastructura de 6 miliarde de euro,…