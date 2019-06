Fondul de investiţii din Kuwait este interesat să facă afaceri în România Atragerea de investitii de tip greenfield, brownfield si in proiecte de tip Parteneriat Public-Privat a fost tema principala a intalnirii de marti dintre ministrul Stefan-Radu Oprea si Ahmed Al-Tahous, director executiv in cadrul Autoritatii de Investitii din Kuwait (KIA), potrivit AGERPRES. 'Romania si Kuwait au potentialul de a-si dezvolta parteneriatul inclusiv din perspectiva calitatii de hub-uri regionale. Pozitia si rolul Romaniei in aceasta zona a Europei si pozitia Kuwaitului in zona Golfului sunt argumente importante de care pot profita companiile din ambele tari', a declarat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

