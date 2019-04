Fondul de imobiliare al OTP a facut randament 8,5% in T1 si anunta primele dividende

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de investitii kazah–roman, infiintat anul trecut in noiembrie dupa ce a fost promis inca din anul 2013 de fostul premier Victor Ponta, a anuntat primele doua proiecte de investitii, ce vor avea o valoare totala de circa 230 de milioane de dolari.

- Se estimeaza in prezent ca tehnologiile de tip PropTech, precum inteligenta artificiala sau blockchain, vor crea, in urmatoarele decenii, puternice turbulente in industria globala de Real Estate, implicit in ceea ce priveste existenta locurilor de...

- Parlamentul European a lansat luni primele estimari ale viitoarei sale componente, in baza unei selectii de sondaje nationale reprezentative. Cel mai bine clasat partid ramane PSD, fiind urmay la mica distanta de PNL.

- Cu Huawei in frunte, producatorii chinezi de smartphone-uri detin impreuna 32% din piata europeana de smartphone-uri, scrie News.ro. În ultimul trimestru al anului trecut, conform unei cercetări de piaţă publicate de Canalys, producătorii chinezi precum Huawei, Xiaomi sau OnePlus…

- La inceputul acestui an, oficialii Audi au dezvaluit o parte dintre planurile companiei cu privire la gama de electrice. In cadrul evenimentului desfașurat in Amsterdam, reprezentanții producatorului german au confirmat ca in prima parte a anului vor face cunoștința cu un nou concept electric. Acum,…

- MANCHESTER UNITED PSG LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT CHAMPIONS LEAGUE. Daniele Orsato (Italia), 43 de ani, va arbitra meciul MANCHESTER UNITED - PSG, contand pentru prima mansa a optimilor de finala din CHAMPIONS LEAGUE. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, marti, de la ora 22:00, MANCHESTER…

- Potrivit unei informari a municipalitatii, montarea aparatelor se apropie de final: patru pe bd. Socola (pe tronsonul cuprins intre Podu Ros si intersectia Cotnari), unul la Cinema Victoria, doua la Spitalul „Sf. Spiridon", unul la Casa de Cultura a Studentilor si doua la Hala Centrala. Lucrarile sunt…

- Primele imagini de la locul tragediei. AVION PRABUSIT pe fondul unor condiții meteorologice. A lovit o cladire in momentul impactului cu solul.VIDEO Un avion cargo Boeing 707, cu 10 persoane la bord, s-a prabușit luni dimineața, in apropiere de Teheran, Iran, pe fondul unor condiții meteorologice nefavorabile,…