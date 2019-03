Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul londonez din Westminster a ordonat marti extradarea in Franta a omului de afaceri Alexandre Djouhri, personaj-cheie in ancheta autoritatilor franceze cu privire la presupusa finantare de catre Libia a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, relateaza AFP. Djouhri a anunțat…

- Tribunalul londonez din Westminster a ordonat marti extradarea in Franta a omului de afaceri Alexandre Djouhri, personaj-cheie in ancheta autoritatilor franceze cu privire la presupusa finantare de catre Libia a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, relateaza AFP. Djouhri…

- Jucatoarea româna de tenis de masa Bernadette Szocs, detinatoarea titlului, s-a calificat în finala ITTF-Europe Top16 Cup, duminica, la Montreux (Elvetia), în competitia care reuneste cei mai buni 16 jucatori de pe continent.Bernadette Szocs a învins-o în semifinale…

- Adversarele Romaniei din grupa de calificare la Euro 2020 ocupa urmatoarele pozitii: Spania - locul 9, cu 1.591, Suedia - locul 14, cu 1.560 de puncte, Norvegia - locul 46, cu 1.425, Insulele Feroe - locul 98, cu 1.238 de puncte, si Malta - locul 182, cu 926 de puncte. TRAGERE LA SORTI EURO…

- Jucatorul echipei naționale a investit aproape doua milioane de euro in doua locații de lux din Oradea, iar in noaptea dintre ani iși propune sa fie o gazda perfecta pentru cei care-i vor calca pragul. Lui Claudiu Keșeru i-a mers bine in 2018! A caștigat campionatul in Bulgaria și a ajuns la 37 de goluri…

- Romania și Rusia se vor infrunta in semifinalele Campionatului European de handbal feminin din Franța. Șansele Romaniei in duelul de vineri, ora 18:30, au scazut dramatic dupa accidentarea Cristinei Neagu, care va rata tot restul sezonului (vezi AICI informații LIVE despre starea ei). ...

- Cherif C., cautat de autoritațile din Franța pentru atacul armat din Strasbourg, este un cunoscut pentru infracțiunile de furt și violența, cazierul sau judiciar adunand 27 de condamnari de drept comun in Franța, germania și Elveția, a declarat procurorul general al Franței, Remy Heitz. Atacatorul ar…

- Romania a invins cu greu Spania, scor 27-25, in grupa principala a Campionatului European de handbal feminin din Franța. Tricolorele au fost conduse și la 5 goluri, insa au revenit incredibil in repriza a doua și s-au impus. Crina Pintea și Gabriela Perianu au atacat arbitrajul dupa partida cu Spania,…