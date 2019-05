Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la 50 de saptamani de inchisoare de un tribunal londonez pentru ca a incalcat in 2012 conditiile de acordare a liberarii conditionate impuse de justitia britanica asupra unui ordin de extradare in Suedia, informeaza EFE, AFP si Reuters.



Australianul, in varsta de 47 de ani, a venit personal la tribunalul din Southwark pentru a-si primi sentinta, in conditiile in care un alt tribunal britanic l-a gasit vinovat pentru aceeasi infractiune la 11 aprilie, dupa ce fusese arestat in interiorul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde s-a…