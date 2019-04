Fondatorul Wikileaks, arestat la Londra Julian Assange s-a refugiat in ambasada Ecuadorului de la Londra cu șapte ani in urma, dupa ce un judecator britanic a decis sa fie extradat in Suedia pentru acuzațiile de agresiune sexuala. Cofondatorul Wikileaks a negat mereu acuzațiile. In acel moment, Assange a afirmat ca, daca ar fi fost extradat in Suedia, ar putea fi arestat de SUA și va fi acuzat de publicarea de catre WikiLeaks a sutelor de mii de documente diplomatice americane. In urma cu aproximativ o saptamana Wikileaks a publicat informația ca Ecuadorul și Marea Britanie au ajuns la un acord, iar arestarea lui Assange… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil. AGERPRES

- Fondatorul WikiLeaks se afla in custodia poliției britanice, urmand sa apara in fața unei instanțe, relateaza BBC News. Julian Assange se afla de șapte ani in ambasada Ecuadorului din Londra. Știre in curs de actualizarePost-ul Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost arestat apare prima data in…

- Julian Assange a dat dovada de nerecunostinta si lipsa de respect fata de Ecuador, in pofida faptului ca aceasta tara l-a primit in ambasada sa de la Londra din 2012, a declarat vineri Ministerul...

- Julian Assange urmeaza sa fie expulzat de la ambasada din Ecuador la Londra in cateva ore sau zile, potrivit unei surse "de rang inalt" citata de WikiLeaks. Intr-o postare publicata joi, WikiLeaks susține...

- Guvernul lui Lenen Moreno, care s-a aratat in mai multe randuri deranjat de șederea prelungita a lui Julian Assange la ambasada Ecuadorului din Marea Britanie, va folosi așa-zisa scurgere din dosarul INA Papers, ca pretext pentru a-l scoate pe acesta din sediul misiunii diplomatice din Londra, scrie…

- Un barbat a fost arestat in Marea Britanie pentru ca ar fi pilotat o drona in apropierea aeroportului Heathrow din Londra, pe 24 decembrie. George Rusu (38 de ani) este acuzat ca ar fi ridicat o drona pe un teren aflat in apropierea uneia dintre pistele aeroportului Heathrow, scrie BBC. Rusu locuiește…