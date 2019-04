Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul WikiLeaks se afla in custodia poliției britanice, urmand sa apara in fața unei instanțe, relateaza BBC News. Julian Assange se afla de șapte ani in ambasada Ecuadorului din Londra. Știre in curs de actualizarePost-ul Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost arestat apare prima data in…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil.

- Suspectul in incidentul armat produs luni la Utrecht a fost arestat, a anuntat politia olandeza, citata de AFP. 'Principalul suspect a fost arestat', a comunicat municipalitatea din Utrecht pe Twitter, indica Reuters. Suspectul, care a deschis focul intr-un tramvai din…

- Politia britanica nu a primit nicio revendicare pentru cele trei colete cu bombe trimise marti la doua aeroporturi si o gara feroviara majora din Londra, a anuntat miercuri un oficial de rang inalt din domeniul combaterii terorismului, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus…

- Politia britanica a detonat astazi un pachet suspect trimis unei universitati scotiene si investigheaza un alt colet suspect trimis Universitatii din Essex, in timp ce inca un pachet descoperit la intrarea in parlamentul de la Londra s-a dovedit a fi inofensiv, relateaza agentia Reuters. Politia din…

- Autoritatile britanice au arestat preventiv trei indivizi in investigatia privind uciderea unui cetatean roman in fata unui club din Londra, afirma surse citate de presa de la Londra.Trei barbati, cu varste de 20, 23 si 25 de ani, sunt acuzati de uciderea lui Tudor Simionov, care avea 33 de…

- Cantaretul american Chris Brown a fost arestat, luni, la Paris, impreuna cu alte doua persoane sub suspiciunea de viol, a anuntat o sursa din Politia franceza, citata de Reuters.Arestarile au fost anuntate prima data de revista Closer, care afirma ca Brown, garda sa de corp si un prieten au…