- Gerlad Cotten, fondatorul Quadriga, a murit in luna decembrie, la doar 30 de ani. El era singurul care se ocupa de transferul fondurilor și monedelor virtuale, astfel ca nimeni altcineva nu mai avea parola sau cheia pentru resetarea parolei. Intr-o declarație in instanța, Jennifer Robertson, vaduva…

- Fregata australiana HMAS Ballarat a confiscat peste 2,1 tone de hașiș și 345 kilograme de heroina in cursul unor operațiuni antipiraterie desfașurate la inceputul saptamanii in Marea Arabiei, au anunțat sambata Forțele navale australiene, potrivit agenției de știri Dpa, citata de Mediafax. Drogurile,…

- Boo, cunoscut drept „cel mai dragut caine din lume”, a murit la varsta de 12 ani. Frumosul patruped din rasa pomeranian a incetat din viata din pricina unor probleme cardiace. „Familia noastra este devastata, dar ne consolam cu faptul ca acum nu mai are nicio durere”, au transmis stapanii celui mai…

- Facebook a anunțat lansarea unui fond de 300 de milioane de dolari pentru proiecte jurnalistice, scrie ReCode. Lansarea fondului vine dupa ce Google a anunțat un proiect similar anul trecut, cu aceași valoare. Cei doi giganți online sunt angrenați intr-o lupta surda cu presa in Uniunea Europeana. Presa…

- Actrita si regizoarea Penny Marshall, prima femeie care a castigat peste 100 de milioane de dolari cu un film, a murit luni in Los Angeles la varsta de 75 de ani, a informat agentul sau marti, citat de AFP.

- Lordul drogurilor Joaquin Gruzman, cunoscut ca El Chapo, a platit mita in valoare de milioane de dolari catre ofițeri de poliție in timpul desfașurarii operațiunilor ilegale in Mexic. Procesul intra acum in a treia saptamana de desfașurare, transmite news.sky.com .