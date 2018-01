Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Fondatorul Partidului Independentei Regatului Unit (UKIP), Alan Sked, a afirmat marti ca formatiunea politica britanica ar trebui sa se dizolve si sa dispara, relateaza agentia Xinhua. In opinia lui Sked, profesor emerit de istorie internationala la London School of Economics, viata amoroasa a actualului…

- Prințul Harry și Meghan Markle au efectuat zilele acestea o vizita oficiala in Țara Galilor, iar cu aceasta ocazie au primit cadou un tort de nunta facut din branza, scrie The Sun. Tortul cu cinci etaje facut din mai multe role de branza tradiționala din Țara Galilor a fost facut de compania Snowdonia…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Henry Bolton a recunoscut ca mentinerea acelei relatii ar fi fost "evident destul de incompatibila" cu functia pe care o detine, insa a precizat ca nu intentioneaza sa demisioneze, in pofida mai multor apeluri in acest sens ce au fost lansate de unii dintre ceilalti conducatori ai partidului din…

- Henry Bolton, liderul Partidului pentru Independenta Regatului Unit (UKIP), a anuntat luni ca s-a despartit de noua lui iubita, Jo Marney, dupa ce aceasta a facut cateva afirmatii rasiste care o vizau pe actrita metisa Meghan Markle, logodnica printului Harry, informeaza AFP. Henry Bolton…

- Henry Bolton, liderul UKIP s-a desparțit de iubita sa dupa ce aceasta a facut comentarii rasiste la adresa lui Meghan Merkle. Relația celor doi s-a terminat dupa ce mesajele lui Jo Marney au aparut in presa britanica, scrie The Associated Press. Liderul Partidului Independenței din Marea Britanie a…

- Seful partidului britanic eurofob si antiimigratie Ukip, Henry Bolton, a anuntat luni ca s-a despartit de noua si tanara sa iubita Jo Marney, dupa ce aceasta a facut comentarii rasiste la adresa actritei metise americane Meghan Markle, logodnica printului Harry, relateaza AFP.

- Meghan Markle este omul momentului in Marea Britanie. De fapt, in intreaga lume, avand in vedere ca toți așteapta cu sufletul la gura nunta regala din luna mai, cu Prințul Harry. Daca ar fi sa glumim puțin legat de fosta actrița americana de 36 de ani, am zice ca aceasta s-a pregatit pentru rolul de…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai Brexit-ului, si-a exprimat duminica îngrijorarea legata de posibilitatea ca votul britanicilor privind iesirea tarii lor din Uniunea Europeana sa fie rasturnat. Într-un interviu publicat de The…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap."SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai Brexit-ului, si-a exprimat duminica ingrijorarea legata de posibilitatea ca votul britanicilor privind iesirea tarii lor din Uniunea Europeana sa fie rasturnat.Citeste si: Bilant TRAGIC dupa cutremurul DEVASTATOR…

- Parlamentul European ii retine jumatate din salariul lunar eurodeputatului britanic Nigel Farage, unul din liderii campaniei din Marea Britanie in favoarea Brexit-ului, dupa ce o ancheta a stabilit ca el a folosit necorespunzator fonduri publice, a confirmat o sursa din cadrul legislativului comunitar,…

- Printul Harry si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, au avut parte de o primire rezervata starurilor, marti, in Brixton, un cartier din Londra cunoscut pentru diversitatea sa etnica, unde cuplul princiar a vizitat un post de radio local, informeaza AFP. Numerosi admiratori…

- Donald Trump nu va permite incheierea unui acord comercial post-Brexit intre Statele Unite și Marea Britanie, daca nu va fi invitat la nunta dintre prințul Harry și actrița americana Meghan Markle,...

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- Printul Harry o ascult pe Meghan Markle viitoarea sa mireas deoarece intenioneaz s nu participe la tradiionala Boxing Day din Marea Britanie care ar urma s se in pe 26 decembrie.Printul Harry participa la tradiionala zi de vântoare înc de când avea 12 ani dar se pare c anul acesta tra...

- Pe 19 mai, Marea Britanie va trai unul dintre cele mai frumoase momente ale Casei Regale. Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori si, asa cum era de asteptat, au aparut deja primele schite ale rochiei de mireasa

- Am inceput sa numaram zilele pana la nunta regala din Marea Britanie de anul viitor, pentru ca suntem atat de bucuroși sa vedem un cuplu regal format din Meghan Markle și Prințul Harry. La Palatul Buckingham au inceput deja pregatirile pentru evenimentul anului 2018. Publicația TMZ.com a reușit sa puna…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- Marea Britanie nu poate avea o negociere speciala pentru Londra, a spus pentru The Guardian negociatorul șef pentru Brexit din Uniunea Europeana, in ciuda dorințelor Theresei May de a incheia un acord...

- Nepotul exilat din linia de succesiune la Coroana Romaniei a fost, așa cum ne așteptam, cautat de toți ochii, sambata trecuta, la ceremonia de inmormantare a ultimului Rege al Romaniei, Mihai I. Surprinzator a fost ca ecoul prezenței tanarului de 32 de ani a ajuns și in presa internaționala, publicația…

- Pe umerii lui Meghan Markle se afla o mare responsabilitate in acest moment, deoarece presa este cu ochii ațintiți și obiectivul fixat pe fiecare pas pe care-l face logodnica Prințului Harry. Cu toate ca este obișnuita cu ieșirile in public și cu acordarea interviurilor in calitate de actrița, de cand…

- Printul Harry (32 de ani) si Meghan Markle (36 de ani) se vor casatori in luna mai a anului 2018, in Capela St. George, la Castelul Windsor, iar cei doi logodnici au doar cateva luni la dispozitie pentru pregatirea fericitului eveniment. Un expert regal din Marea Britanie a dezvaluit motivul pentru…

- Fostul premier britanic Tony Blair sustine ca promisiunile facute de tabara "Leave" in campania pro Brexit sunt neadevarate, asa ca britanicii merita un al doilea referendum. Intr-un interviu acordat unui post de radio, citat de The Guardian, fostul premier a spus ca promisiunea conform careia…

- Entuziasm și mii de aplauze în Marea Britanie, la prima apariție publica aPrintului Harry si al logodnicei sale, Meghan Markle., dupa anunțul oficial. Cei doi au fost asteptati de sute de oameni în Notthingham, unde au participat la un târg de caritate organizat de Ziua Mondiala…

- Așa s-a intamplat cu ocazia casatoriei lui William cu Kate Middleton. "O zi libera nu este acordata in mod automat", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant de la Downing Street Nr. 10 (n.r. reședința oficiala a prim-miniștrilor din Marea Britanie). Unii dintre britanici s-au…

- Meghan Markle, de origine americana, metisa, si "independenta la modul inversunat", logodnica Printului Harry, va aduce un aer proaspat in familia regala britanica cand se va casatori cu nepotul reginei Elizabeth in primavara, potrivit AFP. Actrita in varsta de 36 de ani, care a interpretat in serialul…

- Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni soț și soție in primavara anului viitor. Acum, cei doi și-au anunțat logodna și au aparut in public pentru prima oara de la marele anunț. A fost ocazia pentru ca actrița sa-și arate inelul de logodna primit din partea viitorului ei soț. Prințul Harry nu a oferit…

- Printul Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu prietena sa, actrita americana Meghan Markle, in primavara anului 2018, a anuntat Clarence House, resedinta oficiala a...

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- Este putin probabil ca veniturile britanicilor sa cunoasca o crestere reala in urmatorii sapte ani, perioada de stagnare inceputa dupa criza financiara ajungand astfel la aproape doua decenii, pe fondul declinului economic al Marii Britanii, anunta specialistii. Un raport al think tank-ului…

- "Reiterez poziția prim-ministrului, exprimata de multe ori, conform careia Regatul Unit iși va onora angajamentele asumate in perioada apartenenței noastre la UE", a declarat presei purtatorul de cuvant. "Niciun stat membru al UE nu va trebui sa plateasca mai mult și nu va primi mai puțin…

- Votul pentru Brexit ar fi fost diferit, în anumite condiții, arata un studiu recent. Cercetatori de la Universitatea din Leicester spun ca daca macar 3% mai mulți britanici ar fi avut studii universitare, Marea Britanie nu ar fi votat pentru ieșirea din Uniunea Europeana. Studiul…

- Parlamentul Marii Britanii se va pronunta prin vot asupra acordului privind conditiile iesirii tarii din Uniunea Europeana, anunta David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, citat de BBC News si de cotidianul The Guardian. Intr-un discurs rostit in Camera Comunelor, Davis Davis a declarat…

- Ea a postat o imagine, stearsa ulterior de pe Twitter, in care apar recipientele pentru recoltat sange. "E al treilea test anti-doping de cand sunt in vacanta", s-a plans jucatoarea din Targoviste. Dupa ce a incheiat un sezon foarte bun, Sorana a plecat sa-si incarce bateriile in…

- Printre noile materiale se numara jurnalul personal al lui Bin Laden, inregistrari video si audio. Aceasta este cea de-a patra serie de documente, confiscate in urma raidului asupra ascunzatorii lui Bin Laden din Pakistan, ce au fost facute publice de CIA. O parte din materialele…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat cetațenii europeni aflați în centrele de detenție și care nu au resurse sa se întrețina singuri ca ar fi mai bine pentru ei sa paraseasca de bunavoie Marea Britanie pentru a nu deveni cerșetori în aceasta țara, relateaza publicațiile The Guardian…

- Parlamentul britanic isi va da votul asupra acordului cu privire la Brexit inainte ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana, a subliniat un purtator de cuvant al ministrului pentru Brexit, David Davis, transmite DPA, conform agerpres.ro. 'Lucram sa ajungem la un acord asupra intelegerii…