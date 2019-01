Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile arata imbunatatirile facute la baza Yeongjeo-dong si o noua baza care nu era cunoscuta anterior, ambele in zona de munte a Coreei de Nord, scrie news.ro. Avand in vedere locatia celor doua baze, acestea sunt, cel mai probabil, locatii de lansare pentru noile rachete cu raza lunga, inclusiv…

- Steaua de pe Walk of Fame a lui Jennifer Lopez a fost vandalizata, iar politia investigheaza cazul. Momentan, nu se cunoaste autorul. Steaua artistei a fost murdarita, marti, cu vopsea neagra, iar deocamdata nu se cunoaste autorul. Un incident similar a avut loc in luna august, atunci cand Consiliul…

- Biden a primit sprijinul a 29% dintre respondenti, fiind urmat, cu 22%, de senatorul Bernie Sanders, un independent care a pierdut nominalizarea Partidului Democrat in 2016.Restul preferintelor au fost impartite intre senatorii Cory Booker din New Jersey, Elizabeth Warren din Massachusetts…

- "A fost o onoare sa testez marijuana pe care o produci tu si iti doresc tie si intregii tale echipe mult succes in acest proiect", i-a transmis starul UFC legendarului "Iron" Mike, intr-o postare pe Instagram, in care irlandezul apare alaturi de Tyson, fumand marijuana, scrie antena3.ro. Citeste…

- Reteaua de socializare le-a identificat ca avand un comportament „neautentic", a spus seful departamentului de securitate cibernetica al Facebook, Nathaniel Gleicher. El a precizat ca a existat o suprapunere cu cele inchise anul acesta si legate de presa iraniana de stat, insa identitatea…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata daca Putin a acceptat invitatia.…

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari ca vrea sa continue dialogul cu omologul sau american Donald Trump, in pofida unor demersuri „neprietenoase“ ale Washingtonului, relateaza The Associated Press.