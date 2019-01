Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos (54 de ani) este cel mai bogat om din lume, cu o avere care se ridica la peste 160 de miliarde de dolari datorita companiei sale Amazon, devenita saptamana aceasta cea mai valoroasa, devansand Microsoft. Cei doi soti au decis sa divorteze dupa o lunga perioada de ″cautari sentimentale″⁣…

- Fondator Amazon-ului, Jeff Bezos, care a incoronat top-ul celor mai bogati oameni din lume, a pierdut, timp de ultimile zile, 19,2 miliarde de dolari.Informatia a fost difuzata de catre agentia de stiri Bloomberg.

- Gates (62 de ani) a mai afirmat ca i-ar fi greu sa-si imagineze un sistem capabil sa asigure oamenilor acces la medicamente, electricitate si alfabetizare la fel de bine ca sistemul capitalist. "Nu exista dovezi ca un sistem alternativ ar functiona bine", a mentionat Bill Gates intr-o intalnire…