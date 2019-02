Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, l-a acuzat pe editorul principal al publicatiei National Enquirer ca a incercat sa-l santajeze, intr-un articol exploziv publicat joi dupa-amiaza pe blogul sau personal, relateaza CNN.

- Dupa ce Jeff Bezos, cel mai bogat om al lumii, a anuntat ca va divorta de sotia sa MacKenzie, presa a inceput sa scrie despre posibila sa noua iubire. Astfel, potrivit TMZ, National Enquirer si New York Post, Bezos se ...

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și MacKenzie, soția sa, au ajuns la un punct in care nu mai pot continua impreuna. Jeff Bezos are o avere estimata la peste 130 de miliarde de dolari, iar conform legislației statului in care cei doi locuiesc, aceștia trebuie sa iși imparta bunurile in mod egal, ceea ce…

- Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon și cel mai bogat om din lume, divorțeaza dupa o casnicie de 25 de ani, potrivit tmz.com.Anunțul a fost facut chiar de Bezos, in varsta de 54 de ani, pe contul sau de pe platforma de micro-blogging Twitter. Citește și: Descoperire fara precedent…

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, face eforturi pentru a scoate compania sa spatiala privata din zona de start-up si sa treaca la productie, in mijlocul semnalelor conform carora firma sa producatoare de rachete ar putea rata startul propus in 2020, spun surse din piata, citate de Reuters.

- Donald Trump s-a aflat la o intalnire in august 2015, cand avocatul sau personal Michael Cohen și David Pecker, directorul publicatiei National Enquirer, au discutat despre o schema de a plati mai multe femei pentru a nu dezvalui aventurile avute cu Trump, relateaza NBC News, potrivit Mediafax.Procurorii…