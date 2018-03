Fondatori DWF: Romanii au inteles ca SEO e mai mult decat pozitia in Google

Stiri pe aceeasi tema

- Au plecat la munca in Praga pentru a-si construi o viata mai buna in Romania, dar visele s-au spulberat in cateva secunde. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s-a intalnit astazi cu rudele celor cinci romani ucisi in explozia de la uzina chimica. Primul care a vazut dezastrul a…

- Techsylvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate IT-ului in estul Europei, ajunge la cea de-a cincea editie. La editiile anterioare au fost prezenti manageri ai unor companii de top precum Facebook, NASA, Google, Ubuntu, Twitter, PayPal, Coca-Cola, SoundCloud sau Spotify, dar si investitori…

- Romanii și-au ales cartierele, orașele și regiunile favorite din țara, iar zona Transilvaniei ocupa un loc fruntaș in preferințele lor. Cel mai amplu studiu despre locuire din Romania, realizat conform celor zece criterii create și analizate de Storia.ro, in colaborare cu agenția de cercetare…

- Educatia financiara e la pamant in Romania, arata expertii. Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana, iar cand vine vorba de investitii, persoanele primesc sfaturi de la mai toata lumea, mai putin de la profesionisti.

- Noua taxa auto poate ajunge pana la 3.000 de euro! Noua taxa auto 2018 va fi introdusa cel mai probabil la inceputul verii, urmand sa fie platita o singura data, la prima inmatriculare a mașinii. Varianta de lucru in acest moment prevede ca mașinile vor fi taxate intre 50 și 3.000 de euro, in funcție…

- Romanii din diaspora care isi doresc sa porneasca o afacere in Romania se pot inscrie la un curs complex de antreprenoriat, fie ca vor sa se intoarca in tara sau vor sa coordoneze afacerea de la distanta. Cursul, impartit in 8 teme educationale, este realizat de echipa Impact Hub Bucuresti, oferit de Ro-Win si…

- TeCOMM, Evenimentul Premium de Comert Electronic din Europa de Est este SOLD OUT! In fiecare an continutul de calitate, tematicile complexe si speakerii inediti contureaza evenimentul dedicat proprietarilor de magazine online si profesionistilor din eCommerce. 7 si 8 martie devin zilele eCommerce-ului…

- Sociologul Marius Pieleanu a vorbit despre faptul ca PSD va avea 16 vicepreședinți din care 8 barbați și 8 femei.Pieleanu a amintit ca in topul primilor 5 politicieni PSD in care romanii au incredere se afla 5 femei! Așadar, dupa Congresul PSD de sambata, se schimba modalitatea de alegere…

- Din 15 februarie, Google va preinstala un adblocker in browserul Chrome. Astfel, unele reclame nu vor mai trece si utilizatorii ar trebui sa aiba o experienta mai buna de navigare. Totodata, Google a inceput sa penalizeze reclamele de tip pop-up. In acest context am discutat cu Catalin Emilian, country…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,09% pentru a sasea zi consecutiv, dar indicele Robor la 6 luni a crescut la 2,43%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a…

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Se intampla ceea ce ne așteptam sa se intample. O propunere pe…

- Mai mult de sapte din zece companii (peste 70%) din Romania ofera angajatilor tichete cadou cu ocazia unor evenimente importante din viata acestora, pentru a-i motiva si a le confirma valoarea contributiei la succesul organizatiei din care fac parte, reiese dintr-o cercetare realizata de o companie…

- Lista speaker-ilor VIP continua la ecomTEAM 2018, eveniment de marca pentru industria eCommerce. Alaturi de Vtex, Google sau reprezentanti ai EMOTA, evenimentului se alatura C levels ale unor companii precum FAN Courier, Breslo sau FashionDays. Profita acum de reducerea early bird de 30%! Toate…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand cu anul 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR.Fostul…

- Citeste si: Record la calatorii anul trecut. Romanii au cheltuit peste 3 mld. euro pe vacante in strainatate, cu 60% mai mult fata de 2016 si dublu fata de 2008 Cum vrem sa promovam turismul: Romania are 7.000 de unitati de cazare, dar cele mai multe sunt pensiuni de mici dimensiuni, care nu se ridica…

- Rata de abandon a cosului de cumparaturi in eCommerce este de circa 78-80% in Romania - adica patru din cinci oameni care ajung la "casa de marcat" cu produsele se razgandesc, subliniaza Valentin Radu, antreprenor si CEO Omniconvert. Cum poti reduce aceasta rata de abandon si cum poti creste…

- Directorul sportiv al FCSB-ului Meme Stoica a tras un semnal de alarma, cand mai sunt doar cateva ore pana la startul derby-ului cu Dinamo. "Se stie ca, dupa meciurile din cupele europene, si echipele importante ale Europei au probleme in campionat, de concentrare in primul rand. Dar sunt…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul din cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov.

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- Nici nu s-a intors bine din Thailanda, unde a fost cu iubita lui, ca a parasit din nou Romania. De data asta, prezentatorul de la "Romanii au talent" a ajuns in Statele Unite. Recent, Smiley a iesit intr-un club, unde s-a intalnit cu o blonda celebra, alaturi de care s-a pozat in ipostaze apropiate.

- Ministerul Mediului vrea sa incurajeze colectarea selectiva. Romanii ar putea plati doar pentru cat gunoi arunca. Noile tarife vor fi calculate in funcție de cat de des vom duce sacii la ghena sau de greutatea lor. Masuri au ca scop colectarea selectiva și reciclarea in Romania, doua capitole la care…

- Romanii ar putea plati doar pentru cat gunoi arunca. Noile tarife vor fi calculate in funcție de cat de des vom duce sacii la ghena sau de greutatea lor. Sunt masuri propuse de Ministerul Mediului pentru a incuraja colectarea selectiva și reciclarea in Romania.

- Liviu Dragnea a lansat, duminica seara, la Romania TV, un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, sustinand ca aceata avea o practica foarte nociva: isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje.

- Un nou protest antiguvernamental are loc azi, în Piața Victoriei din Capitala. Românii s-au mobilizat tot pe Facebook și cer înlaturarea noului Guvern Dancila, despre care spun ca va duce România în colaps.

- O corporație reprezinta pentru mulți o cetate greu accesibila, pentru alții locul de munca din fiecare zi - O cladire inalta, de sticla, birouri așezate open space și o multime de angajați care ii trec pragul pe baza de cartela sau amprenta digitala. Fiecare companie mare poarta o aura pentru cei care…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- In timp ce televizoarele sunt ocupate cu certuri politice, economia isi vede de mersul ei si, daca stii unde sa te uiti, poti anticipa riscurile in fata carora e bine sa te pui la adapost. Romanii au o vorba. Cand doi oameni iti spun ca ai baut prea mult, te duci sa dormi. Cand Banca Nationala a Romaniei…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- Românii au coborât pe locul 9 în Europa în ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamâna, dupa ce în anii de dinainte de criza economica angajații din România dețineau recordul la

- Eurodeputata Monica Macovei critica in termeni duri demersurile legislative din domeniul justiției ale Coaliției PSD-ALDE-UDMR și solicita oprirea modificarilor la codul penal și codul de procedura penala.„Opriți modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateți din UE! Romanii trebuie…

- Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, au facut miercuri o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in…

- Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Urmarim cu ingrijorare evoluțiile…

- Dragi maramureșeni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nașterii statului modern, eveniment major in existența și definirea identitații noastre ca nație. Romania de astazi, un stat independent și suveran, membra a Uniunii Europene și a NATO, nu ar fi existat fara evenimentele…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 1,99%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia…

- Compania ContiTech, unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de produse din plastic si cauciuc, a anunțat preluarea funcției de director al ContiTech Nadab de catre Franziska Jung. Aceasta ocupa poziția de director general al locației, de la inceputul acestui an. Predecesorul ei,…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) face apel la clasa politica din Romania sa devina responsabila si sa nu impinga tara in instabilitate economica si sociala, ca urmare a neintelegerilor din interiorul PSD, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Romanii nu sunt…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, nu sustine proiectul de modificare a ordinului privind programul…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Dan Negru a caștigat din nou razboiul audiențelor in noaptea de Revelion, cu al 18-lea program de acest fel pe care il prezinta. Revelionul starurilor, cu Dan Negru, nu a lasat nicio șansa celelalte posturi TV in noaptea dintre ani, noteaza paginademedia.ro.Diferența dintre Revelionul starurilor…

- Premierul Mihai Tudose a spus la Romania TV cu cat vor creste salariile romanilor de la 1 ianuarie 2018: "Nu putem vorbi de legea salarizarii fara trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Paradigma in care legea a fost scrisa si trecuta prin parlament pe care guvernul e obligat…