- Sorin Cimpeanu și-ar fi dorit sa faca mai multe in domeniul imbunatațirilor funciare și considera ca este o mare iresponsabilitate din partea tinerilor care se inscriu tot mai puțini pentru a studia acest domeniu. ''In momentul de fața suntem intr-o situație extrem de dificila, in care caile…

- Ungaria, Polonia au guverne formate din partide din PPE. Urmeaza un an cu alegeri europarlamentare, iar PPE ar avea nevoie de un exemplu negativ in Parlamentul European. Totul, pentru intarirea forțelor unor lideri ce țintesc funcții mai inalte, lideri care, prin declarațiile lor, vin sa confirme…

- Conducerea Pro Romania a stabilit Congresul in octombrie, cand va fi aleasa conducerea partidului si vor fi desemnati candidatii la europarlamentare. „Sunt membru fondator, alaturi de Victor Ponta, Nicolae Banicioiu, Daniel Constantin. Urmeaza pe 21 octombrie, la Congres, sa vedem funcțiile de conducere,…

- Keo si Misty au trecut prin cele mai mari emotii la inceputul lunii august, atunci cand au decis sa isi boteze fiica. Arya a fost crestinata si totul a decurs foarte bine. Intregul eveniment a avut loc departe de Bucuresti și organizat intr-un mare secret. Fiica lui Keo și a lui Misty a fost creștinata…

- U Cluj s-a impus pe teren propriu, 3-0 cu Energeticianul. "Dubla" lui Gavra și Giurgiu au adus victoria "șepcilor roșii" intr-un meci care s-a jucat in condiții penibile, pe un gazon distrus de festivalul Untold Avem stadioane, nu și terenuri! Dupa Arena Naționala (București), "Ion Oblemenco" (Craiova),…

- 'Am depus solicitarea a 112 deputati de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor in perioada 20 - 24 august cu trei puncte pe ordinea de zi: constituirea unei comisii de ancheta parlamentara cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti…

- Mugur Isarescu a obtinut anul trecut venituri lunare medii de 65.600 de lei in calitate de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), in scadere fata de anul precedent, iar primviceguvernatorul Florin Georgescu a obtinut de la BNR un venit lunar mediu de 62.475 lei, potrivit declaratiilor de avere…

- Victoria Mitrea, din București, sufera de cataracta și ne intreaba daca operația, inclusiv cristalinul, se deconteaza de catre Casa de sanatate. RASPUNS: In Romania, se fac anual circa 55.000 de operații de cataracta. Potrivit legislației, orice persoana care este asigurata la sanatate poate solicita…