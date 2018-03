Fondatoarea Flori de Ie a pus bazele Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor din Romania. Cum vede antreprenoriatul feminin romanesc

Stiri pe aceeasi tema

- 'In perioada urmatoare, vom supune dezbaterii publice proiectul de viziune pentru o Romanie moderna si europeana, elaborat in cadrul Comisiei prezidentiale pentru Proiectul de Tara. Tocmai pentru ca antreprenoriatul este factorul cheie al dezvoltarii iar antreprenoriatul feminin este indiciul modernitatii…

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Sorana Cirstea se vor infrunta in prima runda a probei de simplu la turneul WTA de la Indian Wells (California), competitie din categoria Premier Mandatory, dotata cu premii totale de 8.648.508 dolari.Niculescu (30 ani, 71 WTA), venita din calificari,…

- Romania a castigat luni trei medalii de bronz la Campionatul European de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), in probele pe echipe pentru cadeti, la spada feminin, sabie masculin si floreta feminin, informeaza site-ul frscrima.ro. Din echipa ...

- 1. De ce era nevoie de o Federatie a Patronatelor Femeilor Antreprenor? La intrebarea dvs. nu pot sa raspund decat simplu: Romania trebuie sa ingroase randurile antreprenorilor nu cel al asistatilor sociali iar dialogul social trebuie sa insemne comunicare permanenta cu mediul de afaceri,…

- Un fotograf profesionist care cutreiera Romania de peste 25 de ani, manat de gandul de a-i surprinde frumusetea ascunsa, critica aspru politica de marketing turistic si atrage atentia ca in 20 de ani vom pierde ceea ce ne defineste ca romani.

- Stefan Tasnadi, unul dintre sportivii care au dus Romania pana pe podiumul Olimpic, obtinand medalia de argint la Olimpiada din 1984, de la Los Angeles, a murit. Clujeanul a stabilit peste 50 de recorduri nationale si a fost primul halterofil roman care a castigat medalii europene, mondiale si olimpice…

- Daca va place muzica rock, sigur va intereseaza și istoria acestui fenomen in Romania. Nelu Stratone este autorul unei trilogii care spune aceasta poveste și al carei volum cu numarul doi abia a vazut lumina tiparului. El va fi prezentat oficial la Timișoara.

- Acesta a urcat pe scena inca de la varsta de cinci ani si a cantat alaturi de cele mai mari orchestre ale vremii. Nicolae Voiculeț reprezinta si promoveaza Romania, evidentiind puterea incredibila a folclorului si a autenticitatii romanesti, pe marile scene ale lumii in fata a numeroase personalitati,…

- Organizatia Patronala Mamaia-Constanta si-a propus ca, prin participarea la Targul de Turism al Romaniei, sa mentina aceasta destinatie in topul preferintelor romanilor, dar si ale turistilor straini care viziteaza Romania, a declarat vineri presedintele organizatiei, Nicolae Bucovala, la conferinta…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis miercuri prim-ministrului Viorica Dancila, in contextul intrevederii avute la Bruxelles, ca are "multa incredere in sistemul judiciar din Romania" si ca nu este "neaparat foarte…

- Initiativa apartine Cristinei Chiriac, Ambasadoare a Antreprenoriatului Feminin in Romania, titlu conferit de Comisia Europeana, ca recunoastere a eforturilor intreprinse pentru sprijinirea evolutiei femeii in spatiul antreprenorial si a sustinerii egalitatii de sanse in mediul de afaceri.Nascuta…

- Anii de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, a declarat Cristina Chiriac, ambasadoarea antreprenoriatului feminin in Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPTR) intr-un comunicat de presa remis…

- Invațamantul romanesc, lovit de un nou scandal de amploare! Inspectorii școlari numiți prin concurs, care inca mai ocupau posturile, au fost notificați ca nu mai corespund standardelor funcției, motiv pentru care vor fi indepartați.Surse din inspectoratele școlare au declarat, in exclusivitate…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, este de parere ca discutiile din fotbalul romanesc trebuie sa atinga fondul problemei: ce trebuie facut pentru performanta "Regeleldquo; si a reafirmat intentia de a pleca din Romania, pentru a antrena o echipa renumita, cu un proiect important. Antrenorul…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine demersul Companiei Nationale de Transporturi Aeriene TAROM de a dezvolta propria flota, prin inchirierea sau cumpararea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737, in acest an.Conform unui comunicat al asociatiei, masura de a mari…

- Clubul de Muzica „Richard Oschanitzky” lanseaza seria de video –audiții „Maeștrii jazzului romanesc”, care se inscrie in programul de manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri.Proiectul cultural inițiat de membrii Clubului de Muzica „Richard Oschanitzky” , coordonați de prof. Romeo Cozma, va prezenta…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost invinsa miercuri, in deplasare, de reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 78-70 (39-39), in cea de-a patra partida din grupa E a preliminariilor CE2019.Principalele marcatoare ale partidei au fost Oblak 24 puncte, Evans 16, pentru Slovenia, respectiv…

- Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, se afla la finalul mandatului de presedinte ANAT. Acesta a decis sa nu mai candideze pentru un nou mandat, urmand sa predea stafeta lui Nicolae Demetriade, fostul proprietar Happy Tour. Invitat la emisiunea Inspiratie in Business, acesta a facut bilantul activitatii…

- Ionut Lupescu vrea sa-l detroneze pe Razvan Burleanu de la conducerea FRF si la data de 18 aprilie, cand sunt alegerile, are mari sanse sa castige postul. "Kaiserul" a renuntat la o functie importanta in cadrul UEFA, era directorul Comisiei Tehnice, pentru a candida si a explicat de ce a luat aceasta…

- Dupa ce a construit mai multe proiecte de succes, Cristina Chiriac are o noua provocare. Este vorba despre Federația Patronala a Femeilor Antreprenor, o inițiativa care și-a propus sa faca diferența in mediul de business din Romania.

- ”Suntem in compania selecta a firmelor europene de varf care au reușit o astfel de performanța. Soft-ul IACS, realizat de echipa SIVECO, este unul extrem de complex, iar particularitațile Romaniei l-au facut printre cele mai dificile din Europa. Ne-am mobilizat, așa cum echipa noastra a facut-o de fiecare…

- Construit in 1926, Aeroportul din Galati a fost al doilea aeroport din Romania, el fiind locul de plecare catre Bucuresti a primului zbor romanesc cu bilet platit. Din cel mai vechi aeroport romanesc – Bucuresti-Baneasa – nu s-a mai pastrat nimic din cladirile construite in prima faza, asa ca singurul…

- Gica Hagi a decis sa nu mai vorbeasca despre situatia fotbalului romamesc pe o perioada nedeterminata, concentrandu se doar pe proiectele personale.Hotararea managerului tehnic al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost luata dupa ce aceasta s a aratat nemultumit de modul in care o parte a presei a…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Robert Licu, candidat la functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, si-a prezentat programul cu care si-a propus sa castige alegerile din 14 februarie. ”Va prezint programul care ar trebui sa scoata handbalul romanesc din impas. Handbalul romanesc, gandit si facut de romani,…

- Marturia cutremuratoare a jurnalistei Miriam Eugenia Soare care a detaliat chinul cumplit la care a supus-o sistemul de sanatate din Romania de cand a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, arata, din nou, ca sistemul de sanatate romanesc nu e in sprijinul pacientului ci parca impotriva acestuia.

- ♦ Studiul, realizat de Ziarul Financiar cu sprijinul PIAROM, arata ca desi raporteaza o cifra de afaceri relativ egala in 2016, companiile cu capital privat romanesc au o profitabilitate aproape dubla fata de cele straine. Companiile cu capital ro­manesc au nevoie de spri­jin pentru a realiza…

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar și decat țari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea țari europene al caror…

- Romania este constituita din doua realitati „foarte diferite“, dintre care una ghidata de un sistem „aproape feudal“, in care oamenii voteaza pentru a supravietui, arata un reportaj al agentiei de presa Reuters inspirat din cazul primarului comunei Dragomiresti (jud. Dambovita) Dragos Vladulescu.

- Producatorul de minereu Vast Resources, printre ai carui actionari se regasesc fonduri de investitii precum Barclays, a incheiat luna aceasta un acord de finantare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading, una dintre cele mai mari companii integrate de energie și de comercializare a marfurilor…

- Ziua Unirii Pincipatelor a fost marcata la Galati printr-un eveniment inedit, mai exact o suta de fete din Romania si Republica Moldova, costumate in ii, cu o vechime cuprinsa intre 70 si 140 de ani au defilat pe holul Universitatii ”Dunarea de Jos” numita si Sala Pasilor Pierduti. Astfel, au putut…

- ♦ Proprietatile de tip agricol evaluate de Asociatia Evaluatorilor (ANEVAR) in intervalul iulie-septembrie 2017 au avut o valoare cumulata de 185 de milioane de euro. O ferma zootehnica din Romania are un pret mediu de 821.000 de euro, iar o ferma avicola costa in medie 973.000 de euro,…

- Presedintele FR Volei, Gheorghe Visan, a declarat, marti, pentru News.ro, ca forul continental de profil (CEV) a acceptat candidatura Romaniei pentru organizarea unei grupe a CE feminin din 2021. Competitia ar urma sa aiba loc la BT Arena, din Cluj-Napoca, iar costurile de organizare s-ar ridica…

- Doctorul Pompiliu Popescu a dat detalii despre candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Are un program de mare anvergura. Va revoluționa fotbalul romanesc”. Ionuț Lupescu va candida, foarte probabil, la alegerile din 18 aprilie . Doctorul Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei, e convins ca Lupescu va…

- LIVE BLOG Australian Open 2018. Toate informațiile despre romanii care vor juca la Melbourne. A sosit marele moment pentru Simona Halep. Competiția este transmisa de Eurosport. AUSTRALIAN OPEN – turul 2 Joi, 18 ianuarie Feminin – simplu SIMONA HALEP (1 WTA) – Eugenie Bouchard (Canada, 112 WTA) SORANA…

- A lucrat in Guvenul Romaniei, a fost vicepreședinte al Autoritații de Valorificare a Activelor Statului, a fost CEO la World Trade Center București și, la un moment dat, a decis sa faca o schimbare majora in viața ei. Cristina Chiriac este femeia care a renunțat la postul de director pentru a promova…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e fan declarat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe și a facut o dezvaluire neașteptata. Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal din Romania. "Vom face asta pentru copii. Facem aceste…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- Antreprenorii romani ar trebui sa incerce sa iasa pe pietele externe, iar, in ajutorul lor, trebuie facut un puternic lobby guvernamental si privat pentru Romania, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO).

- Jucatoarea echipei de fotbal feminin Olimpia Cluj, Stefania Vatafu (24 de ani), s-a transferat in Primera Division urmand sa evolueze din aceasta iarna la formatia Union Deportiva Granadilla Tenerife Sur, informeaza site-ul oficial al FRF. Considerata una dintre cele mai bune jucatoare…

- Anul 2018 este plin de provocari pentru sistemul bancar romanesc. O intreaga serie de directive si reglementari internationale intra anul acesta in vigoare solicitand mai multi bani din partea actionarilor pentru a asigura lichiditatea bancilor. Este vorba de IFRS 9, MIFIID 2 si in a doua parte a anului…

- Asociatia Nationala a Surzilor din Romania ndash; Filiala Constanta risca sa fie evacuata din imobilul situat in Constanta, strada Grivitei. Conform portalului instantelor de judecata, Judecatoria Constanta a admis in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Regia Autonoma "Exploatarea…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR), care are circa 4.100 de membri persoane fizice si 520 de membri corporativi, se asteapta ca piata pe care activeaza sa se majoreze cu 20%, fata de anul trecut, pe fondul cresterii numarului de rapoarte pentru garantarea imprumuturilor.

- Avionul militar Spartan cu sicriul Regelui Mihai a ajuns miercuri, la ora 11, in Romania. La Aeroportul Otopeni sunt prezente fiicele Regelui, reprezentanti ai presedintiei si ai guvernului, dar si fostul principe Nicolae, insoțit de logodnica sa. Va avea loc si o ceremonie militara pentru Majestatea…

- Romania debuteaza, luni seara, de la ora 18:30, in faza a doua a Campionatului Mondial de handbal feminin. S-a schimbat logica partidelor - trecem de la sistemul 'grupa' la cel 'eliminatoriu', dar si orasul gazda - de la Trier, la Leipzig - unul dintre cele mai importante centre pe harta handbalului…

- Nationalele de handbal feminin ale Danemarcei si Suediei au obtinut si ele calificarea in sferturile de finala ale Campionatului Mondial, dupa ce au eliminat, duminica, reprezentativele Germaniei si Sloveniei, in optimi, anunta News.ro. Primele calificate ale zilei au fost Franta si Muntenegru. Romania…

- Romania si Cehia se vor duela luni, in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. Tricolorele au incheiat pe primul loc in Grupa A, astfel ca nu vor avea parte de un adversar dificil in prima faza eliminatorie a competitiei. Cehia se afla abia la a sasea prezenta la…