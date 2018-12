Fond de 310 milioane lei pentru dezvoltarea a 31 de staţiuni balneare, aprobat vineri de Guvern "Prima masura este infiintarea unui Fond pentru dezvoltarea a 31 de statiuni balneare de interes national pentru care in bugetul pe anul viitor vom prevedea o suma de 310 milioane de lei. Scopul este de a reabilita, a moderniza tot ceea ce tine de infrastructura, de acces la aceste puncte de interes national. De asemenea, se are in vedere extinderi de capacitati, dotari cu echipamente moderne si cheltuieli privind personalul medical. Este un sistem prin care se finanteaza tot ce tine de dezvoltarea statiunilor balneare. De asemenea, statul sprijina aceste proiecte intr-o proportie de 50% din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

