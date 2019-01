Folosiţi Windows 7? A început numărătoarea inversă Windows 7 a fost lansat in urma cu 10 ani si a beneficiat de suportul normal al Microsoft pana in 2015. De atunci, pe o perioada de 5 ani, Windows 7 a beneficiat de asa-numitul suport extins. Suportul extins inseamna ca producatorul va oferi in continuare update de securitate si care sa repare anumite probleme de functionare depistate in aceasta perioada, insa nu mai sunt lansate functionalitati noi prin intermediul update-urilor. In ciuda (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

