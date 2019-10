Folosirea telefonului in timpul condusului. Peste trei sute de sanctiuni in doua zile In zilele de 12 si 13 octombrie 2019, la nivel national, au fost aplicate 310 sanctiuni, in valoare de 207.668 de lei, conducatorilor de vehicule care, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare, nu au respectat interdictia de a tine in mana sau folosi cu mainile in orice mod telefonul mobil sau a orice dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video. In aceeasi perioada, politistii au aplicat 17 sanctiuni, in valoare de 9.570 d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

