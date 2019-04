Folosești mașina de serviciu în interes personal? Care sunt situațiile în care te poți alege cu dosar penal Obligațiile angajatorilor in situatia in care repartizeaza salariatilor masini de serviciu sau aproba chiar utilizarea autoturismului personal al salariatilor cu scopul desfasurarii sarcinilor profesionale, dar și obligațiile celor care au in folosința, pentru locul de munca, mașini de serviciu sunt delimitate strict de lege. Responsabilitatile angajatorului in situatia in care dispune salariatilor sai, suplimentar fata de sarcinile de munca curente, conducerea de autovehicule rutiere pentru deplasarea in delegatii, pentru controlul punctelor de lucru, pentru transportul diferitelor marfuri si/sau… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 11 aprilie, politistii Postului de politie Dumesti au oprit pentru control, pe DJ 280C, in comuna Dumesti, un autoturism condus de catre un tanar de 28 de ani, din aceeasi localitate. In urma verificarilor efectuate de catre politisti s-a constatat faptul ca acesta are suspendat dreptul…

- SUSTINERE… Un avocat din Baroul Vaslui se ofera sa-l reprezinte pro bono pe Andrei Codreanu, tanarul care s-a ales cu dosar penal pentru ca i s-a stricat masina in timpul protestului “Si eu”, desfasurat vineri, 15 martie, la ora 15:00, timp de 15 minute. “Din relatarile pe care le-am citit in presa,…

- Deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu a initiat un proiect de lege prin care soferii pot alege perioada de suspendare a permisului auto, intr-un interval de un an de la data contraventiei. In 2017, Baisanu s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost surprins in timp ce gonea pe soselele din Bacau, desi…

- Tanara soferita, de 21 de ani, si un adolescent de 18 ani sunt cercetati pentru incredintarea unui vehicul pentru conducere unei persoane care nu are acest drept si conducere a unui vehicul fara permis de conducere.

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Alba Iulia este cercetat de polițiști pentru conducere fara permis. Acesta a fost prins in trafic la volanul unui autoturism, pe raza localitații Ampoița. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie, in jurul orei 11:10, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos,…

- La controlul de frontiera de la intrarea pe teritoriul Romaniei, politistii au descoperit ca dovada inspectiei tehnice periodice a masinii era falsificata. Masina este proprietatea unui basarabean, dar este inmatriculata in Bulgaria.

- Un barbat de 61 de ani, asociat al unei case de schimb valutar, a fost gasit, vineri seara, pe marginea unui drum judetean, impuscat in propria masina. Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea a deschis un dosar penal pentru omor, autorul faptei nefiind identificat inca. Cadavrul barbatului de 61 de…

- Un tanar din judetul Hunedoara este cercetat penal de Politia Alba, dupa ce a condus un autoturism ce avea autorizatia provizorie de circulatie expirata de mai bine de o luna. Potrivit IPJ Alba, sambata, politistii Postului de Politie Cenade, in timp ce actionau impreuna cu politistii Postului de Politie…