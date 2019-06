Follow the money: Unde s-au dus banii Securitatii si de ce coruptii nu scapa niciodata Interviu Daca ai in spate resursele financiare si organizatia foarte puternica a fostului PCR, atunci poti castiga alegerile in Romania, o tara care a pierdut urma banilor fostei Securitati si unde, in comunism, coruptia era considerata o forma de disidenta. Regula de aur follow the money e una care ar putea servi memoriei si manualelor scoalare, spune istoricul britanic Dennis Deletant, care, in anii dictaturii, ducea scrisorile romanilor la Europa Libera.



Dennis Deletant a venit in Romania mai intai in 1965, cand a urmat cursurile scolii de vara de la Sinaia, organizate de Universitatea Bucuresti.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Programata sa inceapa a fi discutata astazi la Senat... LEGEA CASELOR NATIONALIZATE VA FI MAI MULT CA SIGUR DETURNATA DE DEZBATERI NATIONALE PE TEMA CONFLICTULUI DINTRE VADIM Sl REVOLUTIONARI! INTRE "TENTATIVA DE ASASINAT…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA EXILUL - INTRE PARIS Sl SINAIA In timp ce la Paris se reunea o "anumita parte" a exilului romanesc - avandu-i ca invitati de onoare pe domnii Coposu si Emil Constantinescu - o alta parte - cea a oamenilor de stiinta,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Ecouri pariziene ale vizitei prezidentiale "MITTERRAND SALUTA "INTELEPCIUNEA" PRESEDINTELUI ILIESCU" - titra "LIBERATION" in 16 aprilie, intr-o nota scurta - in ton cu majoritatea relatarilor aparute in presa franceza:…

- Tratatul bilateral de reducere a armelor strategice New START, care mentine arsenalul nuclear rus si american cu mult sub nivelul din perioada Razboiului Rece, ajunge la scadenta in 2021, intr-un context de puternice tensiuni intre Moscova si Washington. Mike Pompeo a adaugat ca New START este "respectat…

- Comisarul european pentru migratie, cetatenie si afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a cerut Germaniei si altor tari europene sa puna capat controalelor la frontierele din spatiul Schengen, reintroduse recent, transmite marti dpa. Daca Schengen va inceta sa existe, Europa va muri,…

- ''Spania doreste o retragere ordonata, astfel incat tot efortul pe care l-a facut si toate vietile pe care le-am pierdut sa nu fi fost inutile'', a spus seful diplomatiei spaniole, inainte sa intre la reuniunea ministrilor de externe din statele NATO, care se desfasoara la Washington si pe agenda…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din G-7, grupul principalelor state industrializate, ce va avea loc la sfarsitul saptamanii in Franta, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre administratia americana a lui Donald Trump si aliatii cei mai…

- Rușii ”continua sa incerce sa destabilizeze Ucraina” Ambasadorul american la NATO, Kay Hutchinson, a anuntat ca în Marea Neagra se vor desfasura mai multe operatiuni de supraveghere, cu mai multe nave ale Aliantei, pentru a contracara actiunile agresive ale Rusiei. Kay Hutchinson:…